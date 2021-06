Maxay Dowladda Qatar Ku Haysataa Ninka Kenyan-ka Ah Ee Ay Xidhatay?

Doha (Hargeisa Press) – Waardiye Kenyan ah oo ay dowladda Qatar ku eedeysay inuu lacag ka helay “wakiil ajnabi ah” si uu been ugu dhex faafiyo dalkan, ayaa xabsiga laga sii daayay, sida ay Arbacadii sheegeen kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha.

Malcolm Bidali, oo loo yaqaan Noah, ayaa qormooyin ka qoray silica haysta shaqaalaha muhaajiriinta ah ee ka shaqeeya mashruucyada iyo dhismooyinka koobka kubadda cagta adduunka ee 2022 oo ay Qatar marti-gelineyso.

“Malcom hadda xabsi kuma jiro, hase yeeshee waxa uu sida muuqata Qatar ku wajahayaa eedeymo been abuur ah oo la xidhiidha dhaq-dhaqaaqiisa muddada fog ee sharciga ah,” waxaa sidaas bayaan ay twitter ku daabacaday ku tidhi hay’adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International.

“Dhammaan eedeymaha la xidhiidha shaqadiisa xuquuqda aadanaha waa in la laalaa,” ayay tidhi.

Qatar, ayaa 29-kii May sheegtay in Bidali lagu soo oogay dacwadaha “dambiyo la xidhiidha lacag uu ka helay wakiil ajnabi ah si uu u abuuro una faafiyo warar been ah,” kadib markii la xidhay horraantii bishii May.

Hay’adaha xuquuqda aadanaha ee kala ah Amnesty International, Human Rights Watch, Migrant-Rights.org, FairSquare iyo Business and Human Rights Resource Centre, ayaa dhammaantood ku baaqay sii-deyntiisa.

Kooxahan, ayaa sheegay in Bidali “ay u muuqato in loo xidhay inuu adeegsaday xuquuqda uu leeyahay inuu si nabdoon ugu ololeeyo xuquuqda aadanaha,” waxayna intaas ku dareen inay gurigiisa ka xidheen booliska sirta ah ee Qatar.

Qatar, ayaa marar badan lagu eedeeyay xadgudubyo iyo silic ka dhan ah shaqaalaha dhisaya garoomada koobka kubadda cagta adduunka 2022, kuwaas oo badankood ka yimaada dalalka Asia, sida India, Pakistan, Bangladesh iyo kuwa kale.

AFP