Maxaa Mr Fariid Badhasaabka Saaxil Loogu Magacaabay?

Hargeysa– Badhasaabka Berbera Loo Magacaabay Waa Wakiil Dowlada Jabuuti Ah.
Madaxwaynaha JsL Madaxwayne Ciro ayaa maanta Degreeto ku magacaabay qaar kamida Badhasaabada Dalka, halka uu qaarna eryay.
Madaxwaynuhu wuxuu u magacaabay Gobolka Saaxil Wasiir_hore Cabdiqani Maxamuud Caateeye [Fariid] oo hore usoo qabtay xilka Wasiirnimo ee Wasaarada Gaashaandhiga.
Hadaba Mr Fariid waa kuma?
Mr Fariid waa Wasiirkii iscasilay wakhtigii dalku kujiray xaaladaha adag iyo kacdoonkii iyo dagaalkii Laascaanood, sidoo kale waa ninkii sida cad usheegay inaanu ahayn somalilander waana ninkii muujiyay ee banaanka keenay wuxuu ka aaminsanyahay qadiyada somalilandnimada.
Mr Fariid sida la ogyahay wuxuu adeege uyahay Dowlada Jabuuti ee kasoo horjeeda madaxbanaanida somaliland, sidoo kale wuxuu safka hore kaga jiraa xubnaha Informers_ka u ah Ismaaciil Cumar Geele.
Miyaad garanaysaan sababta loo keenay Mr Fariid Saaxil?
Saaxil waa obocda dalka waana isha qudha ee dhaqaale ee dalku leeyahay, sidoo kale waa magaalada ama bogcada ugu Strategy_san dalka ee guud ahaan aduunyadu isha ku hayso ee lagu soo wada jahaysanyahay ama lawada danaynayo.
Sidaas marka ay tahay Dowlada Jabuuti waxaynu ognahay inay tahay Cadowga somaliland sidoo kale waxaynu ognahay inay Jabuuti dagaal kula jirto Dekeda Berbera iyo koboca dhaqaalaheena, sidaas marka ay tahay waa in la helaa cid Berbera wararkeeda si degdeg ah usoo gudbisa oo ku xidhan Jabuuti.
Iska fahma hadaba, sababta Mr Fariid loogu magacaabay Saaxil waa sidaas waana sidii loosoo rafici lahaa Berbera.
Ugu danbayn waxaan usheegayaa bulshada somaliland gaar ahaan reer Saaxil isha halagu hayo ninkaas laydiin keenay hana la raadiyo Channels_kiisa iyo meelaha uu marinaayo xogaha.
Madaxwayne Cabdiraxmaan Cirro qudhiisu najeclo Saaxil waayo haduu danaynayo ama lexejeclo ka hayso Fariid Badhasaab ugamuu dhigeen.
Igaba dhan
Musharax Xildhibaan Abdikhaliq Awal Bari