Mashruuca Lanbarro Loogu Samaynayo Guryaha iyo Dhulka Gabiley Oo La Daah-furay

Gabiley (Hargeisa Press): Waxaan maanta si rasmiya looga daah-furnay magaaladda Gabiley mashruuc Lanbaro loogu samaynayo guryaha Daaraha iyo Dhulka ee ku yaalla magaaladaasi.

Hannaanka barnaamijkan oo ah mid ka mid ah kuwa lagu tayaynayo magaalo madaxda gobolka Gabiley ayaa ah hannaan casriya oo ka hirgalay dawladaha wadamadda horumaray ee caalamka.



Barnaamijkaasi waxaa daah-furay badhasaabka Gabiley C/qani Maxamuud Jiidhe, oo uu wehelinayay maayarka Gabiley Maxamed-aamiin Cumar Cabdi, waxaana mashruucaasi hirgelinaysa dawladda hoose ee Gabiley.

Mashruuc oo meeqaamka iyo casriyeynta Gabilay qayb-weyn ka qaadan doona ayuu badhasaabka Gabiley ku bogaadiyay xubnaha golaha deegaanka iyo maayarka Gabiley oo juhdi badan ku bixiyay fulinta hindisahan qiimaha leh.





Geesta kale badhasaabka Gabiley ayaa ka hadlay mooshinka ay wadaan golaha Wakiiladda Somaliland ee la doonayo in wax lagaga bedelo hanaanka midaynta cashuuraha ee degmooyinka dalka.

C/qani Maxamuud Jiidhe, ayaa ugu baaqay golaha Wakiillada inay joojiyan wixii qaranka mad-madow kala gelinayaan, isla markaana lagu beegsanayo ama yool ku ah deegaano gaar ah sida Gabiley iyo Berbera.

Waxaanu sheegay badhasaabka Gabiley in mudnnaan iyo muunad hormuudnimo ay labadan degmo dalka ku leeyihiin, hadday noqoto dhanka dakhliga iyo siyaasaddaba.

Waxa kaloo uu C/qani Jiidhe, uga digay xisbiyadda mucaaradka ah ee Somaliland oo iyagu dabadda ka riixaya xeerkaasi in ay joojiyaan kala faquuqa shacabka Somaliland iyo sidoo kale degmooyinka dalka.



DAAWO: Hadal jeedintii Badhasaabka ee daah-furka mashruucaasi:



