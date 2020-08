Magaaladda Hargeysa oo Lagu Soo Bandhigay Buugga Yoolasha Horumarka Waara

By Wararka Maanta

Hargeisa (Hargeisa Press)- Waxa magaaladda Hargeysa lagu soo bandhigay habeenkii xalay ahaa buug lagu magacaabo Yoolalka Waara oo ay hore u diyaarisay Qaramada Midoobay, kaas oo luuqado kala duwan lagu qoray.

Buuggan oo uu luuqada Somaliga ku turjumay Cabdiraxmaan Cismaan Gaas ayaa munaasibadii lagu soo bandhigaayey waxa kasoo qayb galay xubno ka tirsan Golaha wasiiradda Jamhuuriyadda Somaliland, Masuuliyiin ka tirsan xisbiyada Mucaaridka ah ee UCID iyo WADDANI,Aqoonyahan, Cuqaal, Ganacsato, Haween ,Dhalinyarro tiro badan iyo marti sharaf kale.

Ugu horeyn waxa munaasibada Buuggan Yoolasha Waara lagu soo bandhigaayey ka hadlay Aqoonyahan Cabdiraxmaan Cismaan Gaas oo ahaa qoraaga buuggan, waxaanu ka warbixiyey tiirarka Horumarka waara, nuxurka ay xambaarsan yihiin iyo sida loogu baahan yahay in ay bulshaddu uga faa’iidaysato, waxaanu tilmaamay in buuggan iyo nuxurka uu ka hadlaayo ee tiirarka Horumarka waaraa ay yihiin baahiyaha ay adduunyadda bulshada ku nooli u baahan yihiin in ay horumar ka gaadhaan.

Waxa isna munaasibadan ka hadlay Jaamac Muuse Jaamac oo kamid ah qoraayadda reer Somaliland, waxaanu tilmaamay in tiirarka Yoolka Horumarka waara ay yihiin aqoon la baadhay, isla markaana laga soo ururiyey baahiyaha bulsho waliba ay lee dahay.

Waxa iyaguna goobta ka hadlay xubno kamid ah aqoonyahanka jaamacaddaha dalka ,ururadda bulshadda rayidka ah iyo ganacsatada dalka oo iyaguna bogaadiyey qoraaga buuggan, waxaanay ka warameen wadamada adduunku sida ay uga faa’iidaysteen tiirarkan Yoolka Horumarka waara.

Guddoomiyaha Xisbiga Cadaaladda iyo Daryeelka Somaliland ee UCID Eng Faysal Cali Waraabe iyo Xoghayaha guud ee xisbiga WADDANI Khadar Xuseen Cabdi oo goobta ka hadlay ayaa soo dhoweeyey dedaalka uu aqoonyahankani buuggan geliyey.

Wasiiradda wasaaraddaha Horumarinta Maaliyadda, Dr Sacad Cali Shirre, Maalgashiga Maxamed Axmed Cawad, Degaanka iyo Horumarinta Reer Miyiga Shukri Ismaaciil Baandare, Isgaadhsiinta iyo Tignoolajiyadda Cabdiwali Sheekh Cabdilaahi Suufi iyo Shaqo gelinta, Arrimaha bulshadda iyo Qoyska Hinda Jaamac Xirsi Gaani ayaa dhammaantoodba hambalyeeyey aqoonayahan Cabdiraxmaan Cismaan Gaas tacabka badan ee uu geliyey qorida iyo daabacaada buuggan, iyaga oo xubnahan wasiiradda ahi ku dheeraaday qiimaha iyo ahmiyada balaadhan ee uu xambaarsan yahay buuggani.