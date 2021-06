Madaxweyne Ku Xigeenka Somaliland oo Hargeysa Ka Furay Shirweynaha Qaran Ee Sakada

Hargeisa (Hargeisa Press) – Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici), ayaa waxaa uu maanta magaaladda Hargeysa ka daah-furay shirweynaha qaran ee Sakada.

Shirweynahan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda Diinta iyo awqaafta Somaliland, ayaa socan doona laba maal-mood, waxaana ka soo qayb galay xubno kamid ah Golaha wasiirada, Culimo awdiin, Ganacsato iyo haween.

Agaasimaha guud ee wasaaradda Diinta iyo awqaafta Somaliland Sheekh Aadan Cabdillaahi Cabdalle, ayaa ugu horayn halkaasi ka hadkay waxaanu soo dhaweeyay kasoo qayb galeyaasha shirweynaha qaran ee sakada.

Xubno kamid ah Culimada dalka oo sameeyay Daraasad ku saabsan sakada ayaa ka waramay ahmiyadda ay bulshada u leedahay sakadu iyo Tusaaleyaal lagu guulaystay oo bixinta sakada ah.

Wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyada Somaliland Dr. Sacad Cali Shire, ayaa soo dhaweeyay kulankaas, waxaanuu xusay in wasaaradda maaliyaddu talaabo hore loo qaaday ay u aragto in wasaaradda diinta iyo aw qaafta Somaliland ay kulankan ku saabsan sakada daaf-furto, waxaanuu intaas ku daray sakadu ay qayb ka noqon doonto kor u qaadida dhaqaalaha iyo nolosha bulshada.

Wasiirka Diinta iyo awqaafta Somaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed, ayaa sidoo kale ka hadlay shirweynaha qaran ee Zakada waxaanu sheegay inay sakadu kamid tahay tiirarka waaweyn ee ay ku dhisan tahay Diinta Islaamku, dawladuna ay u xilsaaran tahay inay bulshada ku wacyigeliso isla markaana fuliso waajibkaasi Diiniga ah.

Sheekh Khaliil, ayaa intaasi ku daray in dastuurka Somaliland oo waafaqsan shareecada islaamka islamarkaa waxii kahor yimaadaana aanay shaqayneyn ilaa inta la waafajinayo, wasiirka ayaa xusay in barnaamijka sakada looga gol leeyahay in la gudo waajibka diiniga ah iyo in kor loo qaado dhaqaalaha dadka saboolka ah oo lagu caawiyo Zakada.

Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici), ayaa bogaadiyay wasaaradda Diinta iyo Awqaafta waxanu tilmaamay inay sakadu ahmiyad weyn u leedahay bulshada.