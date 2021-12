“Madaxweyne doorashada ku qabo wakhtigii loo asteeyay”…

Burco (HP): Siyaasi Mubaarig Yuusuf Cilmi (Bidhi), ayaa ugu baaqay madaxweynaha Somaliland inuu doorashadda madaxtooyada ku qabto wakhtigii loo asteeyay.

Mubaair Bidhi, oo ka mid ahaa golihii deegaanka Burco ee hore waxa uu sheegay in doorashada madaxtooyadda Somaliland wakhtiga ay dhacayso iyo furista ururadda siyaasadda ay u dhaxayso muddo bil ah.

Sidaas darteedna aanay suuro gelaynin in iyadoo doorashadda madaxtooyadu ay ka soo horayso furista ururadda siyaasadda in hadana la yidhaahdo waxaa la horaysiinayaa furista ururadda.

Mubaarig Bidhi, oo Bulsho TV ugu waramay Burco waxa uu sheegay in aanay bulshadda reer Somaliland iyo xisbiyadda mucaaradka ah midnaba aqbalaynin in madaxweyne Biixi, uu muddo korodhsi sanaysto.



Geesta kale EX. Xildhibaan Bidhi, waxa uu ka jawaabay hadalo ka soo yeedhay soyaasi Xasan Shahar, oo ka tirsan xisbiga Kulmiye oo eedeeyay xisbiyadda mucaaradka ah.

Waxaanu Mubaarig Bidhi, ku dhaliilay Xasan Shahar, in aanu mudnayn ba in loo jawaabo.

Maadaama oo sida uu sheegay Xasan Shahar, isagoo xil umadeed hayay uu warbaahinta hore uga qirtay inuu hanti qaran xaday.

DAAWO: EX. Xildhibaan Bidhi Oo Arrimahaas Ka Hadlaya:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.