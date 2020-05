Madaxweyne Biixi oo Ku Gacan Saydhay Danjire Yomomato oo Doonayey Inuu $14 Milyan oo Somaliland Loogu Deeqay U Soo Mariyo Soomaaliya

Hargeisa (Hargeisa Press)- Madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa uu ku gacan saydhay dalab safiirka Maraykanka ee Soomaaliya Danjire Yomomato ku doonayay in uu lacag caawino ah oo Somaliland loogu deeqay u soo mariyo Soomaaliya.

Safiirka Maraykanka Danjire Donald Yamamoto ayaa la sheegay in lacagtaasi oo dhan $14 milyan oo beesha Caalamku ugu deeqday Somaliland u soo diro $14 islamarkaana uu u soo mariyo Soomaaliya.

Madaxweyne Muuse Biixi ayaa sheegay in aanay Somaliland marnaba aqbali doonin wax mashruuc ah oo ay saxeexayso dowladda Soomaaliya.

Lacagtan ayaa la doonayaa in Somaliland lagaga caawiyo xanuunka Coronavirus oo ku sii fidiya.

Warkan oo lagu daabacay barta Twitterka oo ku qornaa afka English-ka ayaa u qornaa sidan:-

“Kudos for Somaliland president for refusing Yomomato’s offer to send $ 14 million to Somaliland through Somalia’s fictional govt.@musebiihi has recently announced Somaliland will not accept any projects signed by Somalia’s govt. Somaliland-based UN agencies& NGOs must comply or face expulsion.”

Hargeisa Press Desk/Hargeisa Office.