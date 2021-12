Madaxweyne Biixi Oo Ka Hadlay Xeerka Furista Ururadda Siyaasadda

Berbera (HP): Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa markii ugu horraysay si waafi ah uga hadlay buuqa iyo qaylada iyo saska ay axsaabta mucaaridku ka muujiyeen furista ururrada, waxana uu ku baaqay in la ixtiraamo xeerarka iyo Dastuurka dalka.

Madaxweyne Muuse Biixi, oo maanta ka hadlay madal uu ku daah-furayay koobka horyaalka horyaallada Somaliland oo lagu qabanayo magaaladda Berbera, ayaa tilmaamay inaan cidina buuq iyo dood ka keeni Karin in ururradii furmayaan iyo in kale.



Balse u taas jideeyey oo la raacayo xeer No. 14 oo dhaqangal ah, derejooyinkii sharci ee looga baahnaana si sharci ah kaga gudbay.

Madaxweynuhu waxa uu ka hadlay xeerka furista ururrada iyo axsaabta ee xeer No.14 iyo waxyaabaha uu ina farayo, waxana uu si cad u sheegay in marka la gaadho bisha May ee sannadka soo socda ay si rasmi oo sharci ah u bilaabmi doonto diiwaangelinta ururrada siyaasadda ahi

Geesta kale madaxweyne Muuse Biixi, waxa uu farriin cad u diray hoggaanka xisbiyada mucaaridka ee qaylada ka keenay dhaqangalka xeerka furista ururrada, isaga oo ugu usoo jeediyey inay yareeyaan doodaha sharciga baalmarsan ee ay ku diidayaan furista ururrada.

Waxaanu caddeeyey in iyada oo la la raacayo xeer No.14 loo diyaar garoobo in doorashooyinka Guurtida, madaxtooyada iyo furista ururrada mid walba waqtigeeda loogu qaban lahaa.



Dhinaca kale Muuse Biixi Cabdi, ayaa u soo jeediyey in hadallada beer laxowsiga ah ee kasoo yeedhay hoggaanka axsaabta mucaaridka ee ay ku sheegayaan inay u diyaar u yihiin furista ururrada inay ka muuqato ficillada guddoomiyaha wakiillada iyo xubnaha kale ee taabacsan ee ka hadhay aqlabiyaddii golaha ee aragtidooda ku muujiyey dacwaddii ay maxkamadda u gudbiyeen.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.