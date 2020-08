Madaxweynaha Taiwan oo Sharraxday Ujeeddooyinka Iskaashiga ay la Leeyihiin Somaliland

Hargeysa,(SOLNA)– Madaxweynaha dalka Taiwan, Mrs. Tsai Ing-wen, ayaa sheegtay in xidhiidhka ay la yeesheen Jamhuuriyadda Somaliland uu yahay mid ay ku wadaagaan dhinacyada qiyamka dimuqraadiyadda, Xornimada, Caddaaladda iyo isku-xukunka sharciga.

sida anu ka soo xiganay Boga Twitterka ee Madaxweynaha Taiwan, farriin muuqaal ah oo hore loo sii duubay oo maanta lagu soo bandhigay xafladdii ay dawladda Taiwan ku furanaysay Safaaradeeda Somaliland, waxana ay ku sheegtay inay ka go’an tahay dalkeeda inay Somaliland kala shaqeyso Arrimaha Beeraha, Kallumaysiga, Macdanta, Caafimaadka, Tamarta, Waxbarashada iyo Wararka iyo wada-xidhiidhka.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Taiwan waxa ay caddeysay inay dawladda Somaliland la saxeexdeen heshiis farsamo oo labada dal iskaga kaashanayaan mashaariic kala duwan. Waxaanay intaas ku dartay in guddiyo farsamo u dirayaan Somaliland.

An important milestone for the #Taiwan–#Somaliland partnership! Today we opened the Taiwan Representative Office in Somaliland. We are bound together by our shared values of freedom, democracy, justice & the rule of law, ideals that will guide our future cooperation. pic.twitter.com/upAcpnJGfp

— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) August 17, 2020