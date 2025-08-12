Madaxweynaha Somaliland oo qorsheynaya Safar uu Mareykanka ku tagi doono

Hargeysa (Hargeisa Press)- Madaxweynaha Somaliland, Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, ayaa lagu wadaa inuu maalmaha soo socda safar rasmi ah ugu ambabaxo dalka Mareykanka, iyadoo uu dardar-gelin dublamaasiyadeed ku soo kordhinayo dedaallada ay Somaliland ku doonayso inay ku hesho aqoonsi caalami ah.
Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland, Cabdiraxmaan Daahir Aadan, oo la hadlay warbaahinta gudaha, ayaa sheegay in Madaxweyne Cirro uu kulamo heerkiisu sarreeyo ku qaadan doono magaalada Washington ee dalka Mareykanka, isagoo la kulmi doona madax sarsare oo ka tirsan dawladda Mareykanka, xubno ka tirsan Congress-ka, khubaro dhinaca siyaasadda ah iyo wakiillo ka socda hay’ado miisaan leh.
Wadahadallada, ayaa la filayaa in diiradda lagu saaro xoojinta xidhiidhka labada dal, horumarinta iskaashiga dhaqaalaha, iyo wax ka qabashada caqabadaha amniga gobolka Geeska Afrika.
Horaan, Madaxweyne Cirro waxa uu warbaahinta Bloomberg u sheegay in Somaliland ay kor u qaadayso dedaalkeeda diblumaasiyadeed iyada oo u fidinaysa Mareykanka yabooh istiraatijiyadeed – si ay u hesho saldhig millatari oo muhiim ah oo badda cas ah iyo khayraadka muhiimka ah ee macdanta.
Tallaabadan geesinimada leh, ayuu yidhi, waxay hoosta ka xariiqday xidhiidhka juqraafiyeed ee Somaliland ee sii kordhaya iyadoo quwadaha adduunku ay xoojinayaan tartanka ay ugu jiraan saamaynta iyo khayraadka Afrika oo dhan.
Booqashadan, ayaa ku soo beegantay wakhti muhiim u ah Somaliland, ka dib markii indhaha caalamku kor u kaceen dawladnimadeeda dimuqraadiga ah, goobta istiraatijiga ah ee gacanka cadmeed iyo doorka ay ku leedahay saaxiibka xasiloon ee mandaqada kacsan.
Siyaasad-dejiyayaal Mareykan ah, ayaa dhawaan soo cusboonaysiiyay xiisaha ay u qabaan xidhiidh qoto-dheer oo ay la yeeshaan Somaliland, iyadoo qaar ka mid ah xubnaha Congress-ka ay ku baaqeen in la sameeyo hab dhab ah oo ka gudba siyaasadda “Soomaaliya oo keliya” ee muddada dheer soo jirtay.
Arrintaas waxa sii dheer, Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, ayaa Jimcihii sheegay in maamulkiisu si firfircoon uga fiirsanayo ictiraafka Somaliland ee muddada dheer ee aqoonsi caalami ah, qirasho naadir ah oo shacbigu ku yimi, iyadoo siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan dhulka is-maamulka ah ay u muuqato mid isbedelaysa.
Shir jaraa’id oo uu la yeeshay madaxda Asarbayjaan iyo Armenia, ayaa Trump wax laga weydiiyey xidhiidhka Mareykanka iyo Somaliland. “Hadda waanu eegaynaa taas, su’aal fiican, runtii, iyo mid kale oo adag, laakiin hadda waanu ka shaqaynaynaa taas – Somaliland,” ayuu ku jawaabay.
Faallooyinkiisu waxa ay ku soo beegmayaan iyadoo afka Miisaaniyadda Sannad-maaliyadeedka 2026 uu ku amrayo Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Mareykanka inuu sahamiyo dariiqooyin iskaashi qotodheer oo laba geesood ah lala yeesho Somaliland. Marka loo eego warbixinta guddiga qoondada Aqalka ee HR 4779, Wasaaradda Arrimaha Dibadda waa in ay ku soo gudbisaa warbixin 120 maalmood gudahooda ka dib markii la meelmariyay, taas oo qeexaysa meelaha suurtagalka ah ee ka-qaybgalka, oo ay ku jiraan amniga, diblomaasiyadda, ganacsiga, iyo horumarka.
Somaliland oo dawladnimadeeda kala soo noqotay Soomaaliya 1991-kii, balse aan aqoonsi caalami ah ka helin, ayaa isu dhigtay inay noqoto saaxiibka Mareykanka ee suurtogalka ah, xilli uu sii xoogaysanayo tartanka caalamiga ah ee Badda Cas. Goobta istaraatiijiga ah ee dhulka ee u dhow marin biyoodka Bab el-Mandab – oo ah marinka maraakiibta caalamiga ah – iyo kaydkeeda macdanta muhiimka ah ee aan laga faa’iidaysan ayaa ka dhigay ciyaartoy sii kordheysa oo qiimo ku leh geopolitics gobolka.