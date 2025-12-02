Madaxweynaha Somaliland Oo ka qayb-galay Shirweynaha Heer Qaran ee Dib-u-habaynta Hay’adaha Caddaaladda + SAWIRRO

Hargeysa,(HargeisaPress) – Shirweynahan oo ahaa kii ugu horreeyey ee la qabto muddo 14 sano ah, waxa si weyn u soo qaban-qaabiyey Wasaaradda Caddaaladda JSL oo uu horseed ka yahay Wasiir Yoonis Axmed Yoonis, iyaga oo kaashanaya daneeyayaasha Caalamiga ah sida UN-ta (UNDP) iyo Midowga Yurub.
Shirweynahan oo socon doona muddo laba maalmood ah, waxa diiradda lagu saarayay sidii loo xaqiijin lahaa nidaam Caddaaladeed oo casri ah, madax-bannaan, hufan, isla markaana si dhab ah u ilaalinaya xuquuqaha aasaasiga ah ee muwaadiniinta JSL.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa sheegay in Caddaaladdu ay tahay Tiirka ugu muhiimsan ee uu ku dhismi karo Qaran ku taagan cago adag, isaga oo sheegay in Caddaaladdu ay saldhig u tahay hannaanka dhawrista xuquuqda dadka, hirgelinta waajibaadka Qaranka iyo socodsiinta shaqada Dawladnimada. Madaxweynuhu waxa uu hoosta ka xarriiqay in Caddaaladdu ay tahay ta jaan-goysa qayb kasta oo ka mid ah nolosha bulshada; laga soo bilaabo amniga, xasiloonida, dhaqaalaha iyo midnimada ummadda.
Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi waxa uu si cad u bayaamiyey in aan Dalna horumar gaadhi karin haddii aanu lahayn Nidaam Caddaaladeed oo Muwaadiniinta si siman u wada gaadhi kara, iyada oo aan lagu kala fadilin heerkooda bulsho, haybtooda, iyo hayntooda dhaqaale.
Madaxweynuhu mar uu ka hadlayay muhiimadda weyn ee Shirkani u leeyahay Qaranka JSL waxa uu yidhi:
“Shirkan muhiimka ah waxa aad isugu timaaddeen dhammaan daneeyeyaashii nidaamka Caddaaladda, iyo xeel-dheerayaashii Sharciga iyo Garsoorka. Idinka oo madaxbannaan oo kaashanaya aqoontiina iyo waayo-aragnimadiinna, si qota dheer gorfayn iyo dib u eegis buuxda ugu sameeya nidaamka Caddaaladda Dalka, soona saara waxa fiican ee jira ee ay tahay in la sii xoojiyo; waxa leexday ee u baahan in la toosiyo; iyo waxa innaga maqan ee ay tahay in la soo kordhiyo.”
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, isaga oo gudanaya kaalintiisa kaga aaddan Ilaalinta Dastuurka iyo Shuruucda Qaranka JSL, waxa uu ballanqaaday in Xukuumaddiisu ay ku shaqayn doonto talada iyo toosinta laga soo saaro Shirweynaha Heer Qaran ee Dib-u-habaynta Hay’adaha Caddaaladda.
Si loo daweeyo ama wax looga qabto tabashooyinka ka jira xagga Caddaaladda, sidoo kalena la soo nooleeyo kalsoonida uu muwaadinku ku qabo garsoorka; M/weynaha JSL waxa uu mar kale ku celiyey ballanqaadkii Xukuumadda Wadajir iyo Waxqabad ee ahaa in ay ka go’antahay in ay Xukuumaddu ka shaqayso Caddaaladda iyo Sarraynta Sharciga.