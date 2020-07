Madaxweynaha Somaliland oo Ka Hadlay Is Fahan Waaga Doorashooyinka, Hal Arina Uga Digay Shacabka

By admin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hargaysa (Hargeisa Press): Madaxweynaha Jamhuuriyadda, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa shacabka Somaliland iyo guud ahaanba ummadda Islaamka ku hambalyeeyey munaasibadda Ciidal-Adxaha ee sannadka Hijriyada Islaamka ee 1441-ka oo maalinta berri ah ku beegan. Waxana uu u rajeeyey inay sannadkan sannadkiisa ku gaadhaan Barwaaqo iyo nabadqab.

Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu ummadda Muslimiinta ah ku hambalyeeyey munaasibadda Ciidal Adxada, isagoo xusay inuu sannadkani ku tilmaaman yahay mid aanay muslimiinta dunidu xanuunka Covid-19 dartii u gudan Karin waajibaadka Xajka.

waxana uu yidhi, “Maanta waxan hambalyo iyo boogaadin u dirayaa ummadda Islaamka ah oo dhan, gaar ahaan umadda Somaliland, sannadkanina waxa uu ka duwan yahay sannadihii hore ee Xajka, waxana uu noqday taariikhda inta la ogyahay, waxana uu yahay sannadkii xajka loo tegi waayey cudurka dunida Aafeeyey ee Covid-19, Ilaahayna ha inaga badbaadiyo.”

Dhinaca kale, madaxweynuhu waxa uu shacabka Jamhuuriyadda Somaliland uga digay in indho qabiil lagu eego arrimaha qaranka iyo madaxda qaranka xilalka kala duwan u haya, isaga oo usoo jeediyey in doodaha jira si qarannimo leh loo eego.

“Meelaha ay ka jiraan shaqaaqooyinku ee u badan deegaan yar oo la isku haysto, Berked meel laga qodo, xoolo daaqeen, Beer iyo jago dalkuna waa inagu filan yahay, waana wada leenahay marka la is qabto si miyir qabta halloo maamulo, dadka waayeelka ah, rag iyo dumar, cirroole iyo carruurba inta la isugu tago khilaafka halkiisa hallagu qabto oo hallaga daayo khilaaf kasta oo yimaadda iyo doodaha yimaadda ee loo rogaya sida qabaliga ah.

Dood kasta oo qaranka ka dhexaysa in loo rogo qabiilo ma aha, shaqo qaran qofkii hayana in la qabiileeyo ma aha oo sidaas dawlado kuma dhismaan, waxaynu doonaynaa inaynu qabiilka ka guurno oo u dhawaanno dhinaca qarannimada oo wax walba si qarannimo ah loo eego,” ayuu yidhi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.

Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu sidoo kale ka hadlay ifafaalaha doorashooyinka goleyaasha wakiillada iyo deegaanka ee inagu soo foolka leh, isaga oo shacabka usoo jeediyey inay doorashada u arkaan arrin dalka muhiim u ah oo lagu soo saarayo haldoorkii iyo labeentii shacabka hoggaamin lahaa.

Isaga oo arrimahaas ka hadlaya uu yidhi, “Waxan ku talinayaa inay dadku doorashada u arkaa arrin dal ahaan aynu doonayno inaynu hore ugu marno oo dadka inta wanaagsan ee ina hoggaamin karta aynu ku doorano heer walba, haddii ay dawlado Hoose tahay, mid Baarlamaan iyo mid madaxweyne.”

Ugu dambayntii waxa uu madaxweynuhu dardaaran usoo jeediyey dadka uu hungurigu kaga jiro inay kamid noqdaan goleyaasha wakiillada iyo deegaanka ee la filayo in dhawaan la doorto, waxana uu usoo jeediyey inay bulshada ka yareeyaan xamaasadda iyo cunfiga kala qoqobka keenaya.

Hargeis Press.com/Hargaysa Somaliland.