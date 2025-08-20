Madaxweynaha Somaliland oo Burco ka Daah-furay Hindisaha Maamul-daadejinta Adeegyada ay bixiso Dawladdu

Burco,(HargeisaPress)– Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) iyo wefgigii ballaadhnaa ee uu hogaaminaayey oo maalintii 2-aad Safar Shaqo ku jooga Magaalada Burco, ayaa maanta dDaah-furay Hindisaha Maamul-daadejinta Adeegyada Dawladda ee Magaalada Burco oo adeeg siin doonta Gobollada Bariga Dalka.
Xafladda Daah-furka waxa ka qayb galay Masuuliyiin heer Qaran, heer Gobol iyo heer Degmo, Madaxda Hay’adaha ’adaha Dawladda iyo haldoorka bulshada reer Burco.
Hindisahan cusub ayaa ay ujeeddadiisu tahay in Adeegyada Muhiimka ah ee ay Dawladdu bixiso loo soo dhaweeyo Shacabka, Gobol kasta oo ay ku noolyihiinba, si ay si fudud u heli karaan adeegyada Dawladda, si looga maarmo safarkii Caasimadda Dalka loo doonan jiray adeegyada.
Adeegyada la Maamul-daadejinayo ee laga Daah-furay magaalada Burco waxa ka mid ah:
1. Baasaboorka,
2. Kaadhka Dhalashada,
3. Liisanka Baabuur Wadista,
4. Liisannada Ganacsiga,
5. Ruqsadda Shaqada,
6. Shahaadooyinka Rasmiga ah ee Wasaaradda Waxbarashada.
Madaxweynuhu waxa uu Hindisahan Maamul-daadejinta ku tilmaamay tallaabo Istaraatiiji ah oo lagu xoojinayo hufnaanta maamulka, lagu yareynayo waqtiga iyo kharashka ay bulshada ku bixiyaan helitaanka adeegyada ay Dawladda xaqa ugu leeyihiin , isla markaana lagu xaqiijinayo ka qaybgalka dhammaan Gobollada dalka ee Nidaamka Dawladnimada.
Ugu dambayntii, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu ku boorriyey Hay’adaha ku hawlan fulinta Hindisahan in ay si xirfad leh u fuliyaan isla markaana ay bulshada si wanaagsan ugu adeegaan.