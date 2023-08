Madaxweynaha JSL Oo Dhagax-dhigay Cusbitaalka Maanka Ee Magaaladda Berbera

By admin

Berbera (HP): Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta magaaladda Berbera ka dhagax-dhigay cusbitaalka Maanka.

Cusbitaalkaasi oo la doonayo in laga dhigo mid aad u casri ah ayaa markii hore ee loo yaqaanay Jeel- magnuunka Berbera, kaasoo dhisan muddo dheer oo gaadhaysa 93 sannadood.

Sidaa awgeed na waxaa loo baahday in dhisme casri ah oo la jaan-qaadaya cusbitaaladda kale ee dalka in laga dhiso.

Waxaanu qorshuhu yahay in cusbitaalkaasi lagu daaweeyo dadka Maskaxda ka buka, maadaama oo magaaladda Berbera ay ku taallo xeeb laga heli karro Hawo fiican.

Madaxweyne Muuse Biixi, iyo weftiga uu hogaaminayo oo xalay soo gaadhay magaaladda Berbera, iyagoona ka soo kicitimay magaaladda Burco, oo weftiga madaxweynuhu ay maalmahanba ku sugnaayeen.



Waxaana dhagax dhiga cusbitaalkan Maanka ee Berbera madaxweynaha ku wehelinayay wasiirka Caafimaadka Somaliland Xasan Gaafaadhi, badhasaabka gobolka Saaxil, Cali Cabdilaahi Cabdi (Cali Case), maayarka Berbera C/shakuur Cidin.

Wasiirka wasaaradda Shaqo-gelinta, Arrimaha Bulshada iyo Qoyska Cali Cumar Maxamed (Cali Xoor-xoor), xildhibaan Cali Jaamac Carraale (Cali Qaran), iyo Isu-duwaha wasaaradda Caafimaadka gobolka Saaxil Dr. Mubarik Yasiin Warsame.



Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, oo hadal kooban ka jeediyay dhagax dhiga dib-u-dhiska cusbitaalkaasi ayaa u mahan qay, una duceeyay maayarka Berbera C/shakuur Cidin, oo bixinaya kharashka dhismaha cusbitaalkaasi.

Isagoo na si gaar ah ugu amaanay maayarka Berbera C/shakuur Cidin, horumarka muuqda ee uu ka hirgeliyay magaaladda, bilicdeedda, waddooyinka, dhiraynta, iyo wxyaabaha kaleba.

Muuse Biixi, waxa kaloo uu sheegay in magaaladda Berbera ay leedahay waxyaabo u gaar ah Juquraafi ah, isla matkaana ay ku taallo meel istaraatiji ah.

Waxaanu horumarka laga sameeyay magaaladda Berbera ku bogaadiyay maamulka dawladda hoose, odayaasha, iyo waxgaradka magaaladda oo isku duuban.



Wasiirka Caafimaadka Somaliland Xasan Maxamed Cali (Gafaadhi), oo isna dhagax dhigaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahmiyada cusbitaalkaasi u leeyahay degmadda Berbera, iyo deegaamadda kale ee ka tirsan gobolka Saaxil.

Geesta kale wasiirka wasaaradda Shaqo-gelinta, Arrimaha Bulshada JSL Cali Cumar Maxamed (Cali Xoor-xoor), ayaa isna sharaxay arrimaha muhiimka u ah dadka maanka ka buka ee ay Berbera u leedahay.



Waxaanu sheegay in cusbitaalkaasi dib-u-dhiska lagu samaynayo oo uu dhisay gumaystihii Ingiriisku inay jireen waxyaabo gaar ahaaneed oo loo xushay in xiligaa Berbera laga dhiso.

Maayarka Berbera C/shakuur Cidin, ayaa tilmaamay in marar hore oo dib u habayn lagu sameeyay cusbitaalkaasi in hadana muddo gaaban kadib uu bur-buray, sababo jiray awgeed.



Waxaanu sheegay in hadda dhismahan laga dhigayaa uu yahay mid aad u weyn oo casri ah, isla markaana la jaan-qaaday cudbitaaladda kale ee dalka.

DAAWO: Warka Dhagax Dhiga Cusbitaalkaasi:

Hargeisa Presa.com/Hargeisa Office.