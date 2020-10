Madaxweynaha Jabuuti oo Si Weyn Uga Horyimid Xidhiidhka Dalalka Carabta iyo Israel

By Wararka Maanta

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Djibouti (Hargeisa Press) – Madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle ayaa si weyn uga horyimid xidhiidhka diblumaasiyadeed iyo mid dhaqaale ee ay dalalka Jaamacadda Carabtu la yeeshaan Israel.

Madaxweyne Geelle oo ka hadlayay xidhiidhka dalalka Imaaraadka, Baxreyn ay la gaadheen Yuhuuda ayaa sheegay inuu u arko mid baal marsan heshiiskii 2002 ee Beirut oo dhigayay in heshiiskii nabadda laguna muujiyay in dalalka Carbeed ay soo celinayaan xidhiidhka Yuhuuda haddii ay ogolaadaan in Israa’iil iyo Falastiin noqonayaan laba dal oo jaar ah, gumeysigana ay joojinayaan.

Geelle ayaa sheegay in ay weli ku taagan yihiin hindisihii ka yimid 2002 Boqor Cabdalla Sacuudiga ee geeriyooday, wax ka baxsana ayna hadda Jabuuti ahaan aqbaleyn.

Wuxuu carabka ku adkeeyay in dalalka heshiiska iyo xidhiidhka la yeeshay Yuhuuda ay dantooda u arkeen heshiis ay la yeeshaan Yuhuuda.

“Wadamo dantooda u arkay inay xidhiidh la yeeshaan Israa’iil ayaa jira, Dadka Falastiina wey jirayaan, hadafkoodana mar uun bey gaadhayaan weyna xoroobayaan, annagana hadafkeenii hore ayaa weli ku taaganahay” ayuu yidhi Madaxweynaha Jabuuti.