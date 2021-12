Madax Dhaqameedka Sool Oo Taageeray Furista Ururadda Siyaasadda

Laascaanood (HP): Madax dhaqameedka kala duwan ee gobolka Sool ayaa si weyn u soo dhaweeyay una taageeray furista ururadda siyaasadda oo ay isla todobaadkan ku dhawaaqday xukuumadda Somaliland.



Xubnahan madax dhaqameedka ah oo maanta warbaahinta kula hadlay magaaladda Laascaanood waxay sheegeen in furista ururadda siyaasadda ee ay xukuumadu ku dhawaaqday in ay ku soo aaday wakhtigii loo baahnaa.



Madax dhaqameedka gobolka ayaa sidoo kale xukuumadda madaxweyne Biixi, ku bogaadiyay in ay ku dhawaaqdo furista ururadda siyaasadda, oo ay ku tilmaameen in ay fursad u tahay bulshadda Somaliland guud ahaanba gaar ahaana gobolka Sool.

DAAWO: Madax Dhaqameedka Sool Oo Arrimahaasi Ka Hadlaya:

