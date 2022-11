Madax Dhaqameedka Sool Oo Madaxweyne Biixi Ku Taageeray Go’aanka Doorashooyinka

Laascaanood (HP): Odayaasha, waxgaradka, iyo madax dhaqameedka gobolka Sool ayaa madaxweynaha Somaliland ku taageeray go’aanka uu qaatay arrimaha doorashooyinka.





Sidoo kale madax dhaqameedka Sool ayaa si weyn u taageereen in ay soo horayso doorashada ururada Siyaasada ee Somaliland.

Xubnahan madax dhaqameedka ah oo maanta warbaahinta kula hadlay magaaladda Laascaanood, ayaa ka jawaabay hadalo ka soo yeedhay madax dhaqameedka beesha Garxajis.

Waxaanay sheegeen in aanay Somaliland iska lahayn beel gaar ah, balse in taa bedelkeeda dalka la wada leeyahay.

Madax dhaqameedka Sool, ayaa sidoo kale sheegay in labadda xisbi mucaarad ee UCID iyo Waddani, uu ka saxsan yahay madaxweyne Muuse Biixi.



DAAWO: Shirka Jaraa’id ee madax dhaqameedka Sool:

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.