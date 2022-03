“Madaama oo aynu hayno dariiq ay bulshadeenu ku burburayso”…

Hargaysa (HP): Kufsiga loo gaysto ama lagula kaco Haweenka ee ka dhaca deegaamadda jamhuuriyadda Somaliland ayaa la sheegay inuu si xawli ah kor ugu kacay muddooyinkii u danbeeyay.

Waxaanay xukuumadda Somaliland ka dayrinaysa tirrada kufsiyada oo si xawli ah u kordhaysa, iyadoo muddo 2 bilood gudaheed ah 17 kufsi dhaceen.

Wasiirka wasaaradda arrimaha Guddaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed, ayaa sheegay in tirrada kufsiyada ka dhacaya ciida Somaliland ay aad u kordhayso.

“Sannadka cusub oo bishii saddexaad aynu maanta shan marayno 17-kiis ayaynu maraynaa, oo la hayo, hadaynu 2 bilood 17 kiis hayno sannadka dhamaadkiisa imisa ayay noqonaysa, dhawr boqol ayay noqonaysa” ayuu yidhi wasiir Kaahin.

Wasiirka ayaa sheegay in bulshada Somaliland hayso dariiq la wada og’yahay in ay ku burburayso haddii aan wax laga qaban kufsiga, oo aan si dhakhso ah loo meel marin xeerka kufsiga.

Waxaanu yidhi, “Madaama oo aynu hayno dariiq cad oo aynu og nahay in bulshadeenu ku burburayso, waa in aynu sharciga ku tun tuunsanaa, madaxweynuhuna wuu saxeexay, golaha baarlamaankana waxaanu leenahay, hablihii idinsoo doortay in aydan ka war wareegin sharcigooda”.



Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland waxa uu sidan ka sheegay hadal uu ka jeediyay xaflad xadhiga lagaga jarayay xafiis la socodka danbiyada kufsiga si gurmad loogu fidiyo dhibanayaasha oo laga furay magaaladda Hargaysa.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.