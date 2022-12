Maayir Mooge: Waxanu Doonaynaa Inaanu Saxno Qorshe Magaaleedka Hargeysa Ee Qaloocsamay

By Wararka Maanta

Hargeysa (Hargeisa Press) – Maayirka caasimada Hargeysa Cabdikariim Axmed Mooge oo hadal ka jeediyay munaasibad lagu daah-furayay qorshe magaaleedka magaalada Hargeysa, ayaa waxaa uu sheegay in ay doonayaan in ay saxaan qorshe magaaleedka caasimadda Hargeysa oo qaloocsamay.

Maayir Mooge, ayaa iftiimiyay in ay ka dowlad hoose ahaan ay codsadeen in loo sameeyo Master Plan, waxa uu u mahadceliyey guddiga nashqadaynta qaranka iyo wasaaradda hawlaha guud oo uu sheegay in ay codsigaasi ka aqbaleen.

Waxaa uu sheegay Maayir Cabdikariim Axmed Mooge in baahi aad u weyn loo qabay in caasimadda Hargeysa yeelato qorshe magaalo oo sax ah.

Maayirka, ayaa sidoo kale waxaa uu sheegay in magaalada Hargeysa ahayd magaalo ku fiday qorshe la’aan, taasoo keentay inay qaloocsanto, waxaanu ku hambalyeyay Guddiga Qaran ee Nashqadeynta aqbalaada codsigooda.

Wuxuu sheegay in illaa markii ay xilka qabteen dedaal ugu jireen sidii qorshaha magaalada Hargeysa loo toosin lahaa, una heli lahayd hannaan nashqadeyn casri ah.