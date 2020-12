Maayarkii Hore Ee Saylac Oo Codsi Qodobaysan U Jeediyey Madaxweynaha Somaliland

Hargeysa(HP): Maayirkii hore ee degmada Saylac, ayaa ku bogaadiyey madaxweyaha Somaliland booqashada ku soo maray deegaamada Gobolka Selel.

Waxaanu ugu baaqay in uu qiimeeyo baahiyaha aasaasiga ah ee ka jira gobolkaasi, gaar ahaan waddo-xumada dhibaatada ku haysa isku-socodka gaadiidka iyo ganacsiga ee degmooyinka hoos-yimaada.

Maxamed Cumar Xadi Cawad oo ah duqii hore ee Magaalada Saylac, ayaa sidaasi ku sheegay xog-waran uu shalay siiyey Wargeyska Dawan isagoo ku sugan magaalada Hargeysa.

Waxaanu madaxweynaha iyo weftigiisa ku hambalyey socdaalkii uu Dalka Djibouti kaga soo laabtay iyo safarka dhulka ah ee uu kaga soo ambaxay dalkaasi, kuna yimi gobolka Selal oo sida uu sheegay baahi weyn loo qabay inuu madaxweynuhu u kuur-galo xaqiiqooyinka ka jira, khaasatan caqabadaha u baahan in wax laga qabto.

“Gobolka Selal baahi weyn oo ilaa markii aan Maayirka ahaa waxba laga qaban baa taalla, taasoo ah in ay jid la’aan (Waddo la’aan) ka jirto gobolka, in ay Deked la’aan hayso, iyadoo baddu dhinac walba ka soo gasho, taasaan madaxweyne rajjeynayaa in aad indhahaaga ku soo aragtid oo aad u kuurgashid, waayo? madaxweyne waxaad tahay madaxweyne jira oo doonaya in uu dalkiisa wax u qabto”ayuu yidhi Maxamed Cumar Cawad.

Isagoo hadalka sii wata waxa kale oo uu madaxweynaha u diray codsi ku saabsan kordhinta degmooyinka gobolka, isagoo farta ugu fiiqay, kulana taliyey madaxweynaha in magaalada Geerisa laga dhigo degmo ka tirsan gobolka, taasoo uu tilmaamay in ay buuxisay shuruudihii ay degmo ku noqonaysay.

Halkan ka Daawo Muuqaal:

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.