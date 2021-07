Maayarka Hargaysa Oo Ku Baaqay Olole Nadaafadeed

By admin

Hargaysa (HP): Maayarka caasimadda Hargaysa ayaa ugu baaqay dhamaanba dadweynaha kala duwan ee ku nool caasimadda in ay kala qayb qaataan olole nadaafadeed oo Khamiista todobaadkan la fulin doono.

C/kariin Axmed Mooge, waxa uu sheegay in ololahaasi uu si buuxda uga dhici doono dhamaanba sideedda degmo ee ay ka kooban tahay caasimadda Hargaysa.

Maayarka ayaa aololahaasi nadaafadeed ku tilmaamay mid lagu nadiifinayo caasimadda, isla markaana uu noqon doono mid joogto ah oo la qaban doono dabayaaqadda bil kastoo dhamaanaysa.

C/kariin Mooge, oo galabta shir jaraa’id qabtay ayaa ugu baaqaynaa dhamaanba dadweynaha ku nool caasimadda Hargaysa, oo ay ku jiraan ururradda bulshadda rayidka ah.

Dhamaan laamaha dawladda, shirkadaha, ganacsatadda, dugsiyadda iyo Wershadaha soo saarra biyaha ee ku yaalla magaaladda Hargaysa in ay ololahaasi kala soo qayb qaataan.

Waxaanu ugu baaqay in ay si dhamaystiran noogala qayb qaataan ololaha ololahaasi weyn ee ka dhacaya caasimadda Hargaysa.

Isagoona xusay in loo baahan yahay in Hargaysa ay noqoto caasimad nadiif ah, waxaanay u baahan tahay in gacmaha la isku qabsado

DAAWO: MAAYARKA HARGAYSA OO ARRIMAHAASI KA HADLAYA:

