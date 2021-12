Maayarka Buuhoodle Oo Dhagax Dhigtay Buundo Laga Dhisayo Widh-widh

Widh-widh (HP): Maayarka degmadda Buuhoodle marwo Khadiija Axmed Aadan, oo uu wehelinayay guddoomiyaha degmadda Widh-widh ayaa maanta dhagax dhigtay dhismaha Buundo

Dhagax dhiga Buundadaasi waxa kaloo ka qayb galay guddoomiyaha degmadda Widh-widh, Yuusuf Cawil Xiiray, xoghayaha dawladda hoose ee degmadda Widh-widh, iyo xubno ka mid ah golaha deegaanka degmadda Buuhoodle.

Buundadani la dhagax dhigay ayaa hirgelinteedu waxay muhiim u tahay bulshadda magaaladda Widh-widh, maadaama oo Togga magaaladda dhex mara uu dhibaato ku hayay bulshadda.

Iyadoo Toggaasi uu xili roobaadka kala xidho isku socodka dadweynaha ee magaaladda Widh-widh, gaar ahaana ardayda wax ka barata dugsiyadda magaaladaasi. Waxaana hirgelinta dhismaha Buundadaasi dawladda hoose ee degmadda Widh-widh.



Maayarka Buuhoodle Khadiija Axmed Aadan, oo hadal ka jeedisay dhagax dhiga Buundadaasi ayaa sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay in ay maanta dhagax dhigaan Buundadaasi oo dhibaato ku haysay bulshadda magaaladaasi.

Khadiija Axmed Aadan, ayaa tilmaantay in dadka magaaladda Widh-widh ay baahi weyn u qabeen in la dhiso Toggaasi kala xidha magaaladda xiliga ay roobabku da’aan. Iyadoona maamulka Widh-widh ku bogaadisay in ay dhisaan Buundadaasi.

