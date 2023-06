“Laascaanood waxay noqotay meel bahalo galeen ah…” wasiirka Gaashaandhiga JSL

By admin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hargeysa (HP): Wasiirka wasaaradda gaashaandhiga Somaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye, ayaa sheegay in magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ay noqotay meel bahalo galeen ah.

Waxaanu tilmaamay in bulshadii reer Laascaanood iyo dowladdoodiina la isku dhuftay.

Sidoo kale waxa uu xusay in dad Shisheeye ku soo duuleen magaalada Laascaanood, isla markaana ay soo weerareen Jamhuuriyadda Somaliland.



Geesta kale waxa uu tilmaamay in ciidamada dhimanaya iyo kuwa dhaawacmayaaba ay difaaca Qarannimadooda naftooda u hibeeyeen, waxaanu intaas ku daray in shicib iyo dowladdba loo og’yahay.

Wasiir Caateeye, ayaa ciidanka Qaranka JSL ka codsaday inay samraan, isaga ALLE uga baryayay in markasta guushu iyaga raacdo.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.