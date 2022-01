Laascaanood: Dadweyne Oo Soo Dhaweeyay Hawlaha Waddo Banaynta

By admin

Laascaanood (HP): Bulshadda ku nool degmada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa soo dhaweeyay hawladda banaynta Waddooyinka ee ay dawlada hoose ka fulisay magaaladaasi.

Qaybo ka mid ah dadweynaha ku nool xaafadaha Waddooyinkaasi laga fuliyay oo arrintaasi ka dareen celiyay ayaa sheegay in ay soo dhawaynayaan xalinta muranka dhinaca dhulka iyo banaynta Waddooyinka ay samaysay dawladda hoose.

Geesta kale xoghayaha fulinta dawlada hoose ee degmada Laascaanood Cabdiraxamaan Khadar Gaas, ayaa bulshada reer Laascaanood u sheegay in ay ka dawlad hoose ahaan ka shaqaynayaan horumarkoodda.

Waxaanu xoghayuhu ugu baaqay dadweynaha ku nool magaaladda Laascaanood in ay dawladda hoose kala shaqeeyaan sidii ay horumarkoodda u hirgelin lahayd.

DAAWO: Xoghayaha Oo Arrimahaasi Ka Hadlayay:



