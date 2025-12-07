Kulanka Maamulka Dawladda Hoose Gabiley + SAWIRRO

Gabiley,(HargeisaPress) – Maayarka Gabiley Mudane Cabdirashiid Haybe Faarax (Daacad) iyo Xoghayaha Fulinta Eng. Cabdale Muxumed Geele ayaa maanta guddoomiyay kulan ballaadhan oo ay isugu yimaadeen Agaasimayaasha Waaxyaha, Guddoomiyayaasha Xaafadaha Iyo maamulka Dawladda Hoose Gabiley.
Kulankan ayaa diiradda lagu saaray dardar-gelinta shaqada, hagaajinta adeegyada bulshada, iyo sidii loo xoojin lahaa nidaamka maamulka casriga ah ee degmada.
Maayarka Gabiley ayaa kulanka ka sheegay muhiimadda ay leedahay mideynta dadaalka waaxyaha, isaga oo xusay in mudnaanta ay tahay in bulshada la gaadhsiiyo adeeg hufan, degdeg ah, isla markaana la kordhiyo wada-shaqaynta iyo isla-xisaabtanka. Waxa uu sheegay in qorshaha horumarinta Gabiley uu ku tiirsan yahay hawlkarnimada iyo wada-jirka maamulka.
Dhankiisa, Xoghayaha Fulinta Eng. Cabdale Muxumed Geele ayaa ku adkeeyay in nidaamka shaqo ee waaxyaha la casriyeeyo, la joogteeyo lana hoos yimaado habraac mideysan oo kor u qaadaya tayada adeegyada degmada. Waxa uu caddeeyay in Xafiiskiisa ka go’an tahay in la taageero waaxyaha si ay uga soo baxaan waajibaadka loo igmaday.
Ugu dambayntii, Badhasaabka Gobolka Gabiley, Mudane Maxamuud Xasan Saleebaan (Doob), ayaa kulanka kaga soo biiray qaybtiisii danbe, isaga oo bogaadiyay hawsha socota, kuna dhiirrigeliyay maamulka in ay sii wadaan iskaashiga iyo dardargelinta adeegyada bulshada, isagoo xusay in Gobolka Gabiley uu mudan yahay adeegyo waxtar leh oo joogto ah.