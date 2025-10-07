Kulan lagu Gorfeeyey Marin-ganacsiyeedka Berbera Corridor oo Hargeysa lagu Qabtay + SAWIRRO

Hargeysa (HargeisaPress)- Waxa maanta magaalada Hargeisa Hotel Ambassador ka qabsoomay Kulan ay isugu yimaadeen Daneeyayaasha Mashruuca Horumarinta Marin-ganacsiyeedka Berbera (𝐁𝐞𝐫𝐛𝐞𝐫𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐝𝐨𝐫), kulanka oo uu guddoominayey Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha JSL 𝐌𝐝. 𝐂𝐚𝐛𝐝𝐢𝐥𝐥𝐚𝐚𝐡𝐢 𝐗𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐀𝐚𝐝𝐞𝐧 waxa lagaga wada hadlay arimo door ah oo ku saabsanaa hawlaha horumarinta Marin-ganacsiyeedka Berbera, kaas oo muhiimad weyn u leh Somaliland iyo guud ahaan Gobolka. Waxa si gaara la isu dultaagay intii uu kulanku socday caqabadaha jira iyo sidii xal loogu heli lahaa.
Agaasinka kulankan waxa gacan weyn ka gaystay Xafiiska Dawladda Ingiriiska ee Somaliland iyo Hay’adda 𝐅𝐂𝐃𝐎 {𝐅𝐨𝐫𝐞𝐢𝐠𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐨𝐧 𝐖𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 & 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞}.