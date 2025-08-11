Kulan dhexmaray Wasiirka Caafimaadka Somaliland iyo Madaxda Hay’adda UNICEF

Hargeysa (Hargeisa Press)- Wasiirka wasaaradda horumarinta Caafimaadka Jamhuuriyadda Somaliland, Dr. Xuseen Bashiir Xirsi, ayaa maanta xafiiskiisa kulan ballaadhan kula yeeshay madax sare oo ka socotay xarunta dhexe ee hay’adda UNICEF.
Kulankan, waxaa Wasiirka ku wehelinayay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Dr. Axmed Maxamuud Jaamac, Agaasimaha Waaxda Qorshaynta, Agaasimaha Waaxda Caafimaadka Bulshadda, Madaxa Qaybta Nafaqada ee Wasaaradda, iyo La-taliyaha Wasiirka.
Intii uu kulanku socday, waxaa lagaga hadlay mashaariicda POWER4Girls iyo Skills4Girls, kuwaas oo diiradda saaraya horumarinta adeegyada caafimaadka ee hablaha da’da yar, iyagoo adeegyadaas lagu xoojinayo Caafimaadka, waxbarashada iyo nafaqada.
Mashaariicdan waxaa looga golleeyahay in la horumariyo waxbarashada iyo awoodda jidheed ee hablaha yaryar, si loo helo mustaqbalka hooyooyin iyo carruur caafimaad qaba, isla markaana loo yareeyo halista caafimaad-darro ee ku iman karta jiilasha soo socda.
Kulankan ayaa wuxuu muujinayaa sida ay Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka iyo UNICEF ugu heelan yihiin iskaashi wax ku ool ah oo lagu gaadhayo horumar waara oo ku saabsan caafimaadka bulshada, gaar ahaan kor u qaadista Caafimaadka hablaha yaryar ee Somaliland.