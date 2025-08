Ku: Ciidanka Booliska JSL iyo Hay’adaha kale ee amniga, Intay goori goor tahay: Barkhad M. Kaariye

Aragtiyaha la abuuro, gaar ahaan kuwa dhiillada iyo kalsoonni-darrada xambaarsan, waa kuwo si fudud oo aan la dhaadhin u fida, ka dibna u noqda ‘Dab duur xulay!’ Marka dunnida kale laga yimaaddo, Jamhuuriyadda Somaliland in aragtiyaha noocaas ah la abuuro iyo saamayntoodaba hore ayaa loo arkay!

-Dhakhaatiirta Somaliland iyo bahda caafimaadka, ayaa laga dilay in kalsooni lagu qabo (Waxa dhibbane u noqday inta aqoonta leh, Ilaahna ka baqaysa oo iyagui iyo dadkii laysu bahallo-geliyay).

-Bilowgii dhacdooyinka Laascaanood, waxa la abuuray aragti ahayd, ‘Somaliland baa dadka laysa!’ Markii dambe na, tii uu maalintii dhawayd Maxamed Jabuutaawi raalligelinta ka bixinayay baa raacday iyo sida maanta xaalku yahay!

Sii wad uun! Maantana waxa taagan aragtida ah, ‘Amnigii Hargeysa faraha ayuu ka baxay’ iyo ‘Habeen walba dad baa la dilaa’ oo looga dan leeyahay in lagu kala dilo kalsoonidii bulshadu ku qabtay amniga JSL, hay’adaha amniga iyo guud ahaan dawladnimada! Waxa xigana cid kasta oo caqli lehi way garanaysaa oo waa ‘Qoryaha qaata’ bulshada lagu abaabulo!

Dadka baraha bulshada wareejinayaa waxay isugu jiraan;

– Dad lexejeclo dalka ka qaba amma dhibaatadu toos u taabatay oo doonaysa in wax laga qabto ciddii waxaa geysatay, amnigana la sugo!

– Dad caadifad iyo ‘Dadkuba waa lahaa!’ hugunka u raacinaya oo aan ogayn ujeeddada dilalka iyo waxa looga dan leeyahay!

– Dad hebello u muuqdaan oo taagga isleh dhaliil uga dhiga amma ku-xumee!

– Cid dantooda u aragta, haddii aanay qayb ba ka ahayn, oo dalal shisheeye leh oo ilaa Muqdisho iyo Soomaaliya taxan! Way jiraan oo dilal way dhaceen, dulucda qoraalkayguna taas ma abbaarto oo doodi kama taagna, waxase aan leeyahay;

Inta ay goori goor tahay waxa Ciidanka Booliiska JSL, hay’adaha kale ee amniga iyo guud ahaan dawladda la gudboon, in bulshada dhegaheeda beenaale iyo nin dan lihi aanu u warramin ee xog joogto ah iyo warar sugan bulshada lala wadaago! In laga hortago kalsoonni-darro-abuurka abaabulan ee wararka noocaas ah lagu faafinayo, si sharciga waafaqsan. In haddii ‘Maydad la helayo iyo dilal dhaca’ iyo falalkaasi jiraan, bulshada loo sheego cidda ka dambaysay, waxa laga qabtay, lagana qaban doono! Haddii aanay jirinna, la caddeeyo inay been tahay oo aan fursad la siinin ‘Warxumo-tashiilka’! Haddii aan taasi dhicin oo dhayalsi ina hodo, halkay ku dambayso aynu u wada joogno!

Allow ma idhi!

WQ: Barkhad Maxamuud Kaariye

Sariir kuxigenkii hore ee Somaliland u fadhiyay dalka Itoobiya