Kenya oo Hawadeeda Ka Xidhatay Soomaaliya

Nairobi (Hargeisa Press) – Dowladda Kenya, ayaa waxaa ay shaacisay inay gebi ahaanba hawadeeda ka xidhatay Soomaaliya.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya, ayaa ku wargalisay dhammaan Ergooyinka Diblomaasiyadeed, Hay’adaha Qaramada Midoobay iyo Hay’adaha Caalamiga ah ee ku sugan Nairobi in hawada Kenya iyo Soomaaliya la xidhay ka dib markii la jaray Xidhiidhkii Diblomaasiyadeed ee labada dal.

Dowladda Kenya, ayaa sheegtay in ay ka xuntahay inay ogaatay in si qaldan loo adeegsaday duulimaadyada bani’aadamnimada ee labada dhinac iyo kuwa siyaasadeed oo ka soo horjeedda go’aankii ay ku joojisay duulimaadyada Soomaaliya iyo Kenya.

Waxay sheegtay Kenya in arrimaha bani’aadamnimada loo ogol yahay duulimaadyada Soomaaliya, si lagaga fogaado in Kenya ay ku dhawaaqdo in la xayirayo dhammaan duulimaadyada oo dhan.

Go’aanka Kenya hawadeeda kaga xidhatay Soomaaliya, ayaa loo aanaynayaa xayiraada saaran Qaadka Miirooga ee Soomaaliya loo dhoofin jiray.