Jamhuuriyadda Somaliland hoyga dib u dhiska dawladnimada iyo dimuqraaddiyadda Geeska Afrika

ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ ᴡᴀxᴀ ᴀʏ ᴋᴀ ꜱᴏᴏ ᴊᴇᴇᴅᴀᴀ ʟᴀʙᴀᴅɪɪ ɢᴏʙᴏʟ ᴇᴇ ʟᴀ ᴋᴀʟᴀ ᴏᴅʜᴀɴ ᴊɪʀᴀʏ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ ʙʀɪᴛɪꜱʜ ᴘʀᴏᴛᴇᴄᴛᴏʀᴀᴛᴇ ɪʏᴏ ɪᴛᴀʟɪᴀɴ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ ᴇᴇ ᴋᴜ ᴍɪᴅᴏᴏʙᴀʏ ᴅᴀᴡʟᴀᴅɪɪ ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪᴀ 1-ᴊᴜʟʏ-1960.
ᴡᴀxᴀᴀ ᴀʏ ᴅɪʙ ᴅᴀᴡʟᴀᴅɴɪᴍᴀᴅɪɪ ᴜʟᴀ ꜱᴏᴏ ɴᴏQᴏᴛᴀʏ ᴋᴀ ᴅɪʙ ʙᴜʀʙᴜʀᴋɪɪ ᴅᴀᴡʟᴀᴅɪɪ ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪᴀ ᴇᴇ 1991 , ɪꜱᴀɢᴀ ᴏᴏ ᴄɪᴍʀɪɢᴀ ᴅᴀᴡʟᴀᴅᴀᴀꜱɪ ᴀᴍᴀ ɪɴᴛᴀ ᴀʏ ᴊɪʀᴛᴀʏ ᴜᴜ ɴᴏQᴅᴀʏ ᴍᴜᴅᴏ 30 ꜱᴀɴᴀᴅᴏᴏᴅ ᴀʜᴀᴀ 1960 ɪʟᴀᴀ 1991 ᴏᴏ ᴀʏ ʙᴜʀʙᴜʀᴛᴀʏ.
ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ 1991 ᴡᴀxᴀ ᴀʏ ꜱᴀᴍᴇʏꜱᴀʏ ᴅɪʙ ᴜ ʜᴇꜱʜɪɪꜱɪɪɴ ᴅᴀᴅᴋᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ ᴀʜ ɪʏᴏ ɴᴀʙᴀᴅᴀʏɴ , ꜱʜɪʀᴋɪɪ ᴋᴏᴏᴡᴀᴀᴅ ɴᴀ ᴡᴀxᴀ ʟᴀɢᴜ Qᴀʙᴛᴀʏ ᴍᴀɢᴀᴀʟᴀᴅᴀ ʙᴜʀᴄᴏ ʜᴀʟᴋᴀᴀꜱɪ ᴏᴏ ʟᴀɢᴀɢᴀ ᴅʜᴀᴡᴀᴀQᴀʏ ᴅɪʙ ᴜʟᴀ ꜱᴏᴏ ɴᴏQᴏꜱʜᴀᴅᴀ Qᴀʀᴀɴɪᴍᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ ᴇᴇ 26 ᴊᴜɴᴇ 1960 ᴜᴜ ᴅᴀʟᴋᴀɴɪ ᴋᴀ Qᴀᴀᴛᴀʏ ʙᴏQᴏʀᴛᴏᴏʏᴀᴅᴀ ɪɴɢɪʀɪɪꜱᴋᴀ.
ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ 1993 ᴡᴀxᴀ ᴀʏ ꜱᴀᴍᴇʏꜱᴀʏ ᴛᴀʟᴀᴀʙᴀᴅɪɪ ʟᴀʙᴀᴅ ᴇᴇ ᴀᴅᴋᴀʏɴᴛᴀ ᴅᴀᴡʟᴀᴅɴɪᴍᴀᴅᴀ , ɴᴀʙᴀᴅᴀ ɪʏᴏ ᴡᴀʟᴀᴀʟᴀʏɴᴛᴀ ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ ᴡᴀxᴀᴀɴᴀ ʙᴏʀᴀᴍᴀ ʟᴀɢᴜ Qᴀʙᴛᴀʏ ꜱʜɪʀᴋɪɪ ʟᴀʙᴀᴀᴅ ᴏᴏ ᴀʏ xᴜᴋᴜᴜᴍᴀᴅɪɪ ᴋᴀ ꜱᴏᴏ ᴊᴇᴇᴅᴀʏ ꜱ.ɴ.ᴍ ᴛᴀʟᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴋᴀ ᴜɢᴜ ꜱᴏᴏ ᴄᴇʟɪꜱᴀʏ ꜱʜᴀᴄᴀʙᴋᴏᴏɢᴀ .
ʜᴀʟᴋᴀᴀꜱɪ ᴏᴏ ʟᴀɢᴜ ꜱᴏᴏ ᴅᴏᴏʀᴛᴀʏ xᴜᴋᴜᴜᴍᴀᴅ ᴄᴜꜱᴜʙ ʟᴀɢᴜɴᴀ ᴀɴꜱɪxɪʏᴇʏ ʟᴀʙᴀ ᴀxᴅɪ ᴏᴏ ᴋᴀʟᴀ ᴀʜᴀᴀ ᴀxᴅɪ Qᴀʀᴀᴍᴇᴇᴅ ʟᴀɢᴜ ꜱɪɪ ᴅʜᴀQᴍᴏ ɪɴᴛᴀ ᴅᴀꜱᴛᴜᴜʀ ʟᴀ ꜱᴀᴍᴇʏɴᴀʏᴏ ɪʏᴏ ᴀxᴅɪ ɴᴀʙᴀᴅᴇᴇᴅ ꜱɪᴅᴀ ᴅᴀᴅᴋᴜ ᴜ ᴡᴀᴅᴀ ɴᴏᴏʟᴀᴀɴᴀʏᴀᴀɴ , Qᴀᴀʙᴋᴀ ʜᴜʙ ᴋᴀ ᴅʜɪɢɪꜱᴛᴀ ʟᴏᴏ ꜱᴀᴍᴇʏɴᴀʏᴏ ɪʏᴏ ʟᴀʙᴀᴅɪɪ ʙᴇᴇʟᴏᴏᴅ ᴇᴇ ᴡᴀx ᴋᴀʟᴀ ɢᴀᴀᴅʜᴀᴀɴ ꜱɪᴅᴀ ᴀʏ ᴜ ᴋᴀʟᴀ ʙᴀxᴀʏᴀᴀɴ.
ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ 1997 ᴡᴀxᴀ ʟᴀ Qᴀʙᴛᴀʏ ᴋᴜʟᴀɴᴋɪɪ ꜱᴀᴅᴇxᴀᴀᴅ ᴇᴇ ᴅᴀᴅᴋᴀ ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ ᴋᴜ ꜱʜɪʀᴀᴀɴ ɪꜱʟᴀ ᴍᴀʀᴋᴀᴀɴᴀ ʟᴀɢᴜ ꜱᴏᴏ ᴅᴏᴏʀᴛᴏ xᴜᴋᴜᴜᴍᴀᴅɪɪ ɪʏᴏ ɢᴏʟᴇʏᴀᴀꜱʜɪɪ ꜱᴀᴅᴇxᴀᴀᴅ ᴇᴇ ᴅᴀʟᴋᴀ ʜᴏɢᴀᴀᴍɪɴ ʟᴀʜᴀᴀ ʟᴀɢᴜɴᴀ ᴀɴꜱɪxɪʏᴏ Qᴏʀꜱʜᴇʏᴀᴀꜱʜᴀ ᴍᴜꜱᴛᴀQʙᴀʟᴋᴀ ɪʏᴏ ᴡᴀᴅᴀᴅᴀ ᴄᴜꜱᴜʙ ᴇᴇ ʟᴏᴏ ɢᴜᴅʙɪ ᴅᴏᴏɴᴏ , ꜱʜɪʀᴋᴀɴɪ ᴡᴀxᴀ ʟᴀɢᴜ Qᴀʙᴛᴀʏ ᴍᴀɢᴀᴀʟᴀᴅᴀ ʜᴀʀɢᴇɪꜱᴀ.
ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ 31-ᴍᴀʏ-2001 ᴡᴀxᴀ ᴀʏ ᴜ ᴅᴀʀᴇᴇʀᴛᴀʏ ᴀꜰᴛɪ ᴅᴀꜱᴛᴜᴜʀ ꜱɪ ꜱʜᴀᴄᴀʙᴋᴀ ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ ᴜɢᴜ ᴄᴏᴅᴇᴇʏᴀᴀɴ ᴅᴀꜱᴛᴜᴜʀ ᴀꜰᴛɪ ᴅᴀᴅᴡᴀʏɴᴇ , ᴡᴀxᴀᴀɴᴀ ᴅᴀꜱᴛᴜᴜʀᴋᴀ ᴅᴀʟᴋᴀ ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ ʟᴀɢᴜ ᴀɴꜱɪxɪʏᴇʏ 97% ᴄᴏᴅ ᴏɢᴏʟᴀᴀɴꜱʜᴏ .
ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ ᴡᴀxᴀ ʟᴀɢᴀ ʜɪʀɢᴀʟɪʏᴇʏ ɴɪᴅᴀᴀᴍᴋᴀ ᴅɪᴍᴜQᴀʀᴀᴅɪʏᴀᴅᴀ ɪʏᴏ ᴀxꜱᴀᴀʙᴛᴀ ʙᴀᴅᴀɴ ᴏᴏ ᴅᴀꜱᴛᴜᴜʀᴋᴀ ᴅᴀʟᴋᴜ ꜱʜᴇᴇɢᴀʏᴇʏ ꜱᴀɴᴀᴅᴋɪɪ 2002 ᴏᴏ ᴛᴀʀᴛᴀɴᴋɪɪ ᴋᴏᴏᴡᴀᴀᴅ ᴜᴜ ᴅʜᴀᴄᴀʏ , ʜᴀʟᴋᴀᴀꜱɪ ᴏᴏ ᴀʏ ᴋᴜ ᴛᴀʀᴛᴀᴍᴇᴇɴ ᴅᴏᴏʀᴀꜱʜᴀᴅɪɪ ᴅᴀᴡʟᴀᴅᴀʜᴀ ʜᴏᴏꜱᴇ 6 ᴜʀᴜʀ ꜱɪʏᴀᴀꜱᴀᴅᴇᴇᴅ ᴏᴏ 3 ᴋᴀ ᴍɪᴅ ᴀʜ ʟᴏᴏ ᴀQᴏᴏɴꜱᴀᴅᴀʏ ᴀxꜱᴀᴀʙ ꜱɪʏᴀᴀꜱᴀᴅᴇᴇᴅ .
ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ ᴡᴀxᴀ ʟᴀɢᴀ ʜɪʀɢᴀʟɪʏᴇʏ ᴅᴏᴏʀᴀꜱʜᴀᴅɪɪ ᴍᴀᴅᴀxᴡᴇʏɴᴀʜᴀ ᴏᴏ ꜱʜᴀᴄᴀʙᴋᴀ ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ ᴀʏ ɢᴀᴄᴀɴᴛᴏᴏᴅᴀ ᴋᴜ ᴅᴏᴏʀᴛᴀᴀɴ ᴡᴀxᴀᴀɴᴀ ᴀʏ ᴅʜᴀᴄᴅᴀʏ ꜱᴀɴᴀᴅᴋɪɪ 2003 ᴀᴘʀɪʟ , ᴡᴀxᴀᴀ ʟᴀɢᴜ ᴅᴏᴏʀᴛᴀʏ ᴍᴀᴅᴀxᴡᴇʏɴɪʜɪɪ ᴜɢᴜ ʜᴏʀᴇᴇʏᴇʏ ᴇᴇ ᴄᴏᴅ ꜱʜᴀᴄʙɪ ᴋᴜ ꜱᴏᴏ ʙᴀxᴀ ɪʏᴀᴅᴀ ᴏᴏ ᴅᴏᴏʀᴀꜱʜᴀᴅᴀ ʟᴀɢᴜ ᴋᴀʟᴀ ɢᴜᴜʟᴇʏꜱᴛᴀʏ 80 ᴄᴏᴅ ᴏᴏ ᴋᴀʟɪʏᴀ.
ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ ꜱᴀɴᴀᴅᴋɪɪ 2005 ᴡᴀxᴀ ᴍᴀʀᴋɪɪ ᴜɢᴜ ʜᴏʀᴇʏꜱᴀʏ ᴄᴏᴅ ᴅᴀᴅᴡᴀʏɴᴇ ʟᴀɢᴜ ꜱᴏᴏ ᴅᴏᴏʀᴛᴀʏ xɪʟᴅʜɪʙᴀᴀɴᴀᴅᴀ ɢᴏʟᴀʜᴀ ᴡᴀᴋɪɪʟᴀᴅᴀ ᴏᴏ ᴋᴀ ᴍɪᴅ ᴀʜ ʟᴀʙᴀᴅᴀ ᴀQᴀʟ ᴇᴇ ʙᴀᴀʀʟᴀᴍᴀᴀɴᴋᴀ ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ.
ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ ᴡᴀxᴀ ꜱᴀɴᴀᴅᴋɪɪ 2010-ᴊᴜɴᴇ-26 ʟᴀɢᴀ Qᴀʙᴛᴀʏ ᴅᴏᴏʀᴀꜱʜᴀᴅɪɪ ʟᴀʙᴀᴀᴅ ᴇᴇ ᴍᴀᴅᴀxᴡᴀʏɴᴇ ꜱʜᴀᴄᴀʙᴋᴜ ᴄᴏᴅᴋᴏᴏɢᴀ ᴋᴜ ꜱᴏᴏ ᴅᴏᴏʀᴛᴀᴀɴ ᴛᴀᴀꜱɪ ᴏᴏ ᴀʜᴀʏᴅ ᴡᴀx ᴋᴜ ᴄᴜꜱᴜʙ ɢᴏʙᴏʟᴋᴀ ɢᴇᴇꜱᴋᴀ ᴀꜰʀɪᴄᴀ ʜᴏʀᴜᴍᴀʀᴋᴀ ᴅᴏᴏʀᴀꜱʜᴏᴏʏɪɴᴋᴀ ᴇᴇ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ ᴋᴀ ʜᴀɴᴀ Qᴀᴀᴅᴀʏ ɪʏᴏ ᴅɪʙ ᴜ ᴅʜɪꜱᴋᴀ ᴅᴀᴡʟᴀᴅɴɪᴍᴀᴅᴀ ᴄᴀꜱʀɪɢᴀ ᴀʜɪ ᴏᴏ ᴀᴅᴜᴜɴᴋᴀ ᴏᴏ ᴅʜᴀᴍɪ ᴋᴜ ᴀᴍᴀᴀɴᴀʏ ʟᴀɢᴜɴᴀ Qɪɪᴍᴇᴇʏᴇʏ .
ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ ᴡᴀxᴀ ᴋᴀ Qᴀʙꜱᴏᴏᴍᴀʏ ꜱᴀɴᴀᴅᴋɪɪ 2012 ᴛᴀʀᴛᴀɴᴋɪɪ ᴜʀᴜʀᴀᴅᴀ ɪʏᴏ ᴀxꜱᴀᴀʙᴛᴀ ꜱɪʏᴀᴀꜱᴀᴅᴀ ᴅᴏᴏʀᴀꜱʜᴀᴅɪɪ ᴅᴀᴡʟᴀᴅᴀʜᴀ ʜᴏᴏꜱᴇ ᴏᴏ ᴀʏ ɪꜱᴀɢᴀɴᴀ ᴋᴜ ᴛᴀʀᴛᴀᴍᴇᴇɴ 6 ᴜʀᴜʀ ꜱɪʏᴀᴀꜱᴀᴅᴇᴇᴅ ᴏᴏ ᴀʏ ᴋᴀ ꜱᴏᴏ ʙᴀxᴇᴇɴ 3 xɪꜱʙɪ Qᴀʀᴀɴ ᴏᴏ ᴅᴀʟᴋᴀ ᴀxꜱᴀᴀʙ ᴋᴀ ᴀʜᴀᴀɴ ᴅᴏᴏɴᴀ 10ꜱᴀɴᴀᴅᴏᴏᴅ ᴇᴇ ᴅᴀᴍʙᴇ .
ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ ᴡᴀxᴀ ᴋᴀ Qᴀʙꜱᴏᴏᴍᴀʏ ꜱᴀɴᴀᴅᴋɪɪ 2017 ᴅᴏᴏʀᴀꜱʜᴀᴅɪɪ ᴍᴀᴅᴀxᴡᴇʏɴᴀʜᴀ ᴇᴇ ꜱᴀᴅᴇxᴀᴀᴅ ᴇᴇ ꜱʜᴀᴄᴀʙᴋᴀ ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ ᴄᴏᴅᴋᴏᴏɢᴀ ᴋᴜ ꜱᴏᴏ ᴅᴏᴏʀᴛᴀᴀɴ ᴍᴀᴅᴀxᴡᴀʏɴɪʜɪɪ ꜱᴀᴅᴇxᴀᴀᴅ ᴏᴏ ᴄᴏᴅ ᴅᴀᴅᴡᴀʏɴᴇ ʟᴀɢᴜ ᴅᴏᴏʀᴛᴏ , ᴡᴀxᴀᴀɴᴀ ᴀʏ ᴛᴀʜᴀʏ ᴡᴀx ᴋᴜ ᴄᴜꜱᴜʙ ɢᴇʏɪɢᴀ ɢᴇᴇꜱᴋᴀ ᴀꜰʀɪᴄᴀ ᴊᴏᴏɢᴛᴀʏɴᴛᴀ ᴅᴏᴏʀᴀꜱʜᴏᴏʏɪɴᴋᴀ ᴅɪᴍᴜQᴀʀᴀᴅɪɢᴀ ᴀʜɪ , ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ ᴀʏᴀᴀɴᴀ ᴀʜ ʜᴏʀᴍᴏᴏᴅᴋᴀ ᴅɪᴍᴜQᴀʀᴀᴅɪʏᴀᴅᴀ ɪʏᴏ ᴅᴀᴡʟᴀᴅɴɪᴍᴀᴅᴀ ᴄᴀꜱʀɪɢᴀ ᴀʜ ᴇᴇ ɢᴏʙᴏʟᴋᴀ ɢᴇᴇꜱᴋᴀ ᴀꜰʀɪᴄᴀ.
ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ 31-ᴍᴀʏ-2021 ᴡᴀxᴀ ʟᴀ Qᴀʙᴛᴀʏ ᴅᴏᴏʀᴀꜱʜᴏᴏʏɪɴᴋᴀ ɪꜱᴋᴜ ꜱɪᴅᴋᴀɴ ᴇᴇ ɢᴏʟᴇʏᴀᴀꜱʜᴀ ᴡᴀᴋɪɪʟᴀᴅᴀ ɪʏᴏ ᴅᴇᴇɢᴀᴀɴᴋᴀ ᴏᴏ ɴᴏQᴏᴛᴀʏ ᴍᴀʀᴋɪɪ ᴜɢᴜ ʜᴏʀᴇʏꜱᴀʏ ᴏᴏ ʟᴀʙᴀ ᴅᴏᴏʀᴀꜱʜᴏ ʜᴀʟ ᴍᴀʀ ʟᴀᴡᴀᴅᴀ Qᴀʙᴛᴏ , ᴡᴀxᴀᴀɴᴀ ᴋᴜ ꜱᴏᴏ ʙᴀxᴀʏ ᴍᴜᴅᴀɴᴇʏᴀᴀʟ ɢᴏʟᴇ ᴅᴇᴇɢᴀᴀɴ ᴏᴏ 21 ᴅᴇɢᴍᴏ ᴅᴏᴏʀᴀꜱʜᴏ ɪʏᴏ 82 xɪʟᴅʜɪʙᴀᴀɴ ᴇᴇ ɢᴏʟᴀʜᴀ ᴡᴀᴋɪɪʟᴀᴅᴀ.
ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ 13-ɴᴏᴠ-2024 WAXA QABSOONTAY DOORASHADII MADAXWAYNAHA EE AFRAAD OO DADKU CODKOOGA KU DOORTAAN MADAXWAYE ɪʏᴏ ᴅᴏᴏʀᴀꜱʜᴀᴅᴀ ꜱᴀᴅᴇxᴅᴀ xɪꜱʙɪ Qᴀʀᴀɴ ᴇᴇ 10 ᴋᴀ ꜱᴀɴᴀᴅᴏᴏᴅ ꜱᴏᴏ ꜱᴏᴄᴅᴀ ꜱɪᴅᴀ ᴜᴜ ᴅʜɪɢᴀʏᴏ ᴅᴀꜱᴛᴜᴜʀᴋᴀ ᴅᴀʟᴋᴜ Qᴏᴅᴏʙᴋɪɪꜱᴀ 9ᴀᴀᴅ.
ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ ᴡᴀxᴀ ᴋᴀʟɪʏᴀ ᴇᴇ ᴀᴀɴ ᴡᴀʟɪ ʟᴀ ᴅᴏᴏʀᴀɴɪɴ ᴏᴏ ᴋᴜ ꜰᴀᴅʜɪʏᴀ ᴍᴜᴅᴏ ᴋᴏʀᴅʜɪɴ ɪʟᴀᴀ 1997 ᴋɪɪ ɢᴏʟᴀʜᴀ ɢᴜᴜʀᴛɪᴅᴀ ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ ᴏᴏ ᴀʜ ɢᴏʟᴇ ʙᴀᴀʀʟᴀᴍᴀᴀɴ ᴏᴏ ᴋᴀ ᴍɪᴅ ᴀʜ ʟᴀʙᴀᴅᴀ ᴀQᴀʟ ᴇᴇ ʙᴀᴀʀʟᴀᴍᴀᴀɴᴋᴀ ᴊᴀᴍʜᴜᴜʀɪʏᴀᴅᴀ ꜱᴏᴍᴀʟɪʟᴀɴᴅ.!
ᴍᴏʜᴀᴍᴇᴅ ᴀʙᴅɪ ᴊᴀᴍᴀ
ᴍᴏʜᴀᴍᴇᴅ ᴅʜɪᴍʙɪɪʟ.🖊