“Jaamacadda Camuud Waa Hooyadii Jaamacadaha Somaliland” Wasiirka Warfaafinta

Borama – Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle, ayaa hadal dhiirrigelin iyo qadarin isugu jira ka jeediyay xafladda qalin-jabinta dufcaddii 24-aad ee Jaamacadda Camuud, halkaas oo ay ka qalin-jabiyeen in ka badan 1,000 arday.
Wasiirka ayaa ku dheeraaday doorka taariikhiga ah ee Jaamacadda Camuud ku leedahay horumarka Somaliland, isagoo si cad u sheegay in xukuumad ahaan ay Jaamacadda u aqoonsan yihiin
Hooyada jaamacadaha dalka, Hay’ad laf-dhabar u ah dawladnimada, tiir lagu dhiso nabadgelyada iyo dhaqaalaha qaranka.
waxa uu yidhi “Xukuumad ahaan Jaamacadda Camuud waxay noogu jirtaa meel aad u qiimo badan. Waxaanu u aqoonsan nahay inay tahay Hooyadii jaamacadaha Somaliland. Waxa kale oo aanu u aqoonsan nahay inay tahay hay’ad qayb wayn ku leh deganaanshaha nabadgelyada, koboca dhaqaalaha, iyo koriinka dawladnimada.”
Wasiir Axmed Yaasiin ayaa sidoo kale tilmaamay in Jaamacadda Camuud ay kaalin mug leh ka qaadatay badbaadinta qaranka xilligii adkaa ee la aas-aasayay Somaliland, isagoo xusay in haddii aan la hirgelin jaamacadda, dalka uu halis u ahaan dib-u-laabasho dagaal.
Wuxuu yidhi “Haddii aanay kumanaan macallimiin iyo arday ah noo soo saarin, qaranku wuu duntaan lahaa. Markii la go’aamiyay in Somaliland noqoto dawlad madax-bannaan, dalku wuxuu ahaa mid baaba’san oo dadkiisu hubaysan yahay, jabhado ay wada yihiin. Haddii aan jaamacaddan lagu dhiiran, qorigaa waa lagu laaban lahaa mar labaad.”
Ugu dambayn, Wasiirka Warfaafinta ayaa Jaamacadda Camuud ku sifeeyay inay tahay “Astaan Qaran”, taas oo uu sheegay inay mudan tahay in lagu faano loona hambalyeeyo bulshada ay kasoo farcamayso.
“Camuud maanta waa astaan Qaran. Taasi ayaanu idiinku hambalyaynaynaa.”