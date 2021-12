Jaaliyadda Somaliland Ee Sweden Oo Qalab Ku Caawisay Ciidanka Qaranka

Hargaysa (HP): Taliyaha Ciidamada Qaranka ee Somaliland Sarreeye Gaas Nuux Ismaaciil Taani, ayaa maanta qalab kala duwan kala wareegay urur ay ku midoobeen jaaliyadda Somaliland ee dalka Sweden.

Xuseen Aadan Wadaad-yare oo ka mida qurba-joogta Somaliland ee ku nool dalka Sweden ayaa sheegay in deeqdaas ay ka soo uruuriyeen qurbajoogta Somlailand ee dalkaas ku nool.

Waxaanu Xuseen Wadaad-yare, intaas ku daray in u jeedadu tahay inay qalabeeyaan cusbitaalada ay leeyihiin qaybaha kala duwan ee ciidanka milaterigu.

Amb. Sakariye, oo ah safiirka Somaliland ee dalka Sweden ayaa qurbajoogtaas ku amaanay dadaalka au ugu jiraan sidii ay wax ula qaban lahaayeen ciidamada qaranka.

Isagoona xusay in tallaabadaasi tahay mid ku daysho mudan. Amb. Sakariye waxa kale oo xusay in ay jiraan deeqo kale oo jaaliyaddaasi ay soo gaadhsiin doonto degaano kale oo Somaliland ah.



Geestiisa taliyaha ciidanka Somaliland sareeye Gaas Nuux Ismaaciil Taani, ayaa u mahad celiyay jaaliyada dalka Sweden.

Taliye Taani, waxa uu sheegay in qalabkaas ay gaadhsiin doonaan cisbitaalada kala duwan ee ciidamada qaranka, kuwaas oo ku kala yaala gobolada dalka Somaliland.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.