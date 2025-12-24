Isku-Xidhka Hoggaanka Dhaqanka iyo Maamulka Casriga ah ee Somaliland

HARGEISA – Gobolka Maroodi-Jeex waxa uu ka mid yahay gobollada Somaliland ee ay ka hanaqaadeen hoggaamiye-dhaqameedyo door muuqda ka qaata nabadda, xallinta khilaafaadka, iyo isu-haynta bulshada. Sannadihii u dambeeyey, waxa si gaar ah u soo baxay Caaqil Mohamed Farah Tahar, oo caan ku ah isku darka hoggaanka dhaqanka Soomaaliyeed iyo aqoonta casriga ah ee maamulka iyo siyaasadda dadweynaha.
Caaqil Mohamed Farah Tahar waxa uu dhashay 1984, kuna dhashay kuna barbaaray magaalada Hargeysa. Waxa uu haystaa shahaadada Master oo ku takhasus ah Public Policy iyo Public Administration, taas oo u sahashay inuu si cilmiyeed u falanqeeyo arrimaha hoggaaminta, dowladnimada, iyo horumarka bulshada.
Tan iyo markii loo doortay xilka Caaqilnimo, waxa uu si firfircoon uga qayb qaatay xallinta khilaafaadka bulshada, dhex-dhexaadinta beelaha, iyo xoojinta wada-noolaanshaha, isaga oo adeegsanaya xeerarka dhaqanka iyo wadatashi bulsho oo casri ah.
Dhanka aqoonta, Caaqil Mohamed Farah Tahar waxa uu qoray maqaalal cilmi-baariseed oo lagu daabacay mareegaha aqoonta iyo joornaallada cilmi-baarista, kuwaas oo diiradda saaraya doorka hoggaanka dhaqanka, maamulka dadweynaha, iyo isbeddellada bulshada Somaliland. Waxa si gaar ah loo xusaa daraasaddiisa cinwaankeedu yahay The Linkage Between Government Institutions and Traditional Leadership in Maroodi-Jeex Region, Somaliland, oo iftiimisay muhiimadda wada-shaqaynta hay’adaha dawliga ah iyo hoggaanka dhaqanka.
Daraasaddaasi waxay muujisay in hoggaanka dhaqanku uu door weyn ka qaadan karo maamul wanaagga, yaraynta khilaafaadka, kordhinta kalsoonida bulshada, iyo dardargelinta horumarka waara, haddii si nidaamsan loogu dhex daro nidaamka dawladnimada.
Guud ahaan, Caaqil Mohamed Farah Tahar waxa uu ka mid yahay hoggaamiye-dhaqameedyada casriga ah ee Somaliland, kuwaas oo si miyir leh u mideeyey dhaqan, aqoon, iyo cilmi-baaris, taas oo ka dhigaysa astaan muujinaysa in hoggaanka dhaqanku yahay laf-dhabarta nabadda iyo horumarka dalka.