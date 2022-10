“Saddexda xisbi ee hadda jira shacbiga ayaa kala saari doona…”

By admin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Gabiley (Hargeisa Press)- Siyaasi C/casiis Maxamed Samaale, oo ka tirsan xisbiga Kulmiye ayaa sheegay in saddexda xisbi qaran ee hadda jira ee UCID, Waddani, iyo Kulmiye uu midkood dhawaan saaxadda siyaasadda ka bixi doono.

Cid iska leh awoodda ay xisbi saaxadda siyaasadda kaga saarto, mid kaloo cusub na ku keento ayuu C/casiis Samaale, ku tilmaamay in ay yihiin shacbiga oo cod ku kala doorta.

C/casiis Samaale, waxa uu ka warbixiyay safarkii ay dhawaan goboladda Bariga dalka ku soo mareen, iyo waxyaabihii ay kala soo arkeen.

Waxaanu sheegay in dhamaanba bulshadda goboladii ay soo mareen ay taageero xoogan u muujiyeen xisbiga Kulmiye.

C/casiis Samaale, waxa uu si gaar ah u soo qaatay bulshadda ku nool gobolka Sool oo uu tilmaamay in ay si xoog ah u danaynayaan, uguna diyaar garoobeen in ay is diiwaan geliyaan oo ay qaataan kaadhka codbixinta.

Geesta kale, waxa uu ka hadlay taariikh ahaan xidhiidhka taageero ee ay bulshadda Gabiley u hayaan xisbiga Kulmiye, tan iyo markii xisbigaasi la aasaasay sanadkii 2002-dii.

Waxaa kaloo uu C/casiis Samaale sheegay in marka ururadda siyaasadda la soo kala saaro in kuwa ka soo guulaysta ama soo baxaa ay la tartami doonaan saddexda xisbi qaran ee hadda jira.

Waxaanu tilmaamay in xisbiga Kulmiye taratan kastoo uu gallo inuu u bisil yahay, isla markaana uu yahay hayiin waayo-arag ah.

DAAWO: Samaale Oo Arrimahaa ka Hadlaya: