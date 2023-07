Ilhaan Cumar oo Diiday Inay Hor-fadhiisato Madaxweynaha Israa’iil

Washington (Hargeisa Press)- Ilhaan Cumar oo ka tirsan Aqalka Wakiillada Mareykanka, ayaa diidday inay ka qeybgasho hadal-jeedinta Madaxweynaha Israa’iil Isaac Herzog oo lagu wado inuu Arbacada soo socota khudbad ka jeediyo fadhiga wadajirka ah ee Congress-ka Mareykanka.

“Bishii la soo dhaafay, waxaan ka soo horjeestay martiqaad loo fidiyay Ra’iisal Wasaaraha Hindiya Narendra Modi si uu uga hadlo fadhiga wadajir ah, sababtuna waxay ahayd halka dowladdii ka taagan tahay xaquuqda aadanaha. Bishanna kama qaybgeli doono khudbad la mid ah oo uu jeedinayo Madaxweynaha Israa’iil Isaac Herzog.” ayay Ilhaan ku soo qortay barteeda Twitter-ka.

“Ma jirto si aan uga qaybgalo khudbad uu fadhiga wadajirka ah u jeedinayo Madaxweyne waddankiisu i mamnuucay oo Rashida Tlaib u diiday inay soo aragto ayaydeed.” ayay raacisay.

Waxay ku eedeysay dowlada Israa’iil ‘inay si cad wacad ugu martay inay burburin doonto rajada dowladnimo’ ee Falastiin.

Xubnaha Jamhuuriga ee Aqalka Wakiilada Mareykanka, ayaa bishii Abril u codeeyey inay Ilhaan Cumar oo Dimoqraadi ah ka saaraan Guddiga Arrimaha Dibedda, iyaga ku eedeeyay hadallo ka dhan ah Israel.

Laakiin bishii June, ayaa loo magacaabay ku-xigeenka hoggaanka xubnaha xisbiga dimoqraadiga ee Guddiga Miisaaniyadda ee Aqalka Wakiilada Mareykanka.

Guddigan, ayaa waxaa mas’uul ka ah dejinta heerarka kharashka guud ee dowladda.

WE SHOULD NOT BE INVITING THE PRESIDENT OF ISRAEL—A GOVERNMENT WHO UNDER ITS CURRENT PRIME MINISTER BARRED THE FIRST TWO MUSLIM WOMEN ELECTED TO CONGRESS FROM VISITING THE COUNTRY—TO GIVE A JOINT ADDRESS TO CONGRESS.

— Ilhan Omar (@IlhanMN) July 13, 2023