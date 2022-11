Hoggaamiyeyaasha Mucaaradka oo Hal Arrin Uga Digay Shacabka

By Wararka Maanta

Hargeysa (Hargeisa Press) – Hoggaamiyeyaasha xisbiyada mucaaradka Somaliland ee Ucid iyo Waddani, ayaa waxaa ay shacabka Somaliland uga digeen inay ka digtoonaadaan hal arrin.

Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Ucid Faysal Cali Waraabe iyo Musharraxa Madaxweynaha xisbiga mucaaradka ah ee Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi (Cirro), ayaa shacabka uga digay inay ka digtoonaadaan hoggaaminta madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.

“Dadka Somaliland waxan leeyahay tuu soo wado hadaynaan ka tashan, meel aynaan kasoo kaban ayay ina gaadhsiinaysa, ka baxa qabyaalada, reer reerka iska daaya farta laysku fiiqayo, qof xuni nina uma dan aha, markaa hala dig toonaado, yaan laydin kala qayb qaybin” Guddoomiye Faysal ayaa sida yidhi Guddoomiye Faysal Cali Waraabe.

Musharrax Cirro,. ayaa shacabka u soo jeediyay in ay ilaashadaan nabadgalyada iyo wada-jirka, wuxuuna dhinaca kale, ugu baaqay shacabka in ay diidaan wixii xaqdaro ah ee xukuumadu ula timaado.

“Guud ahaan shacbiga Somaliland si guud waxan ugu baaqayaa in ay walaalnimadooda iyo wada-jirkooda iyo nabadadoodaba ilaashadaan … midnimadiinana ilaashada, dalkiinana ilaashada, xaqdaradana diida, sharci daradana diida” ayuu yidhi Musharrax Cirro.

Guddomiye Faysal iyo Musharrax Cirro, ayaa waxaa ay geesta kale sheegeen inay Alle jano uga baryayaan dhalinyradii ku geeriyootay mudaharaadkii 11 Augost, iyaga oo sheegay in cadaalada la horgayn doono cidii dishay, oo aan laga hadhi doonin.

Sidoo kale, labadan hoggaamiye, ayaa dhalinyarada u xidhan mudaharaadkii 11 Augost ee Somaliland ka dhacay ku amaaneen adkaysigooda ku aadan xadhigooda.

Xukuumadda ayay ku eedeeyeen in dad faro madhan, oo aan hubaysnayn ay si badheedha u lay say, oo waliba ay ku laysay halkii ay iyadu u astaysay in ay ku banaan-baxaan.