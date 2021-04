Hogaanka Kulmiye Oo Qaabilay Murashaxiintiisa Saddex Gobol+Sawirro

By admin

Hargaysa (HP): Hogaanka xibsiga Kulmiye ayaa maanta kulan la yeeshay qaar ka mida murashaxiinta xisbigaasi uga tartamaya goleyaasha Baarlamaanka iyo Deegaanka ee goboladda Saaxil, Awdal iyo Maroodijeex.

Munaasibadii kulankaasi oo ka qabsoontay magaaladda Hargaysa waxaa ka soo qayb galay guddoomiye ku xigeenka 2aad ee xisbiga KULMIYE Axmed Cabdi Dheere, wasiir ganacsiga ahna guddoomiye ku xigeenka saddexaad ee xisbiga Kulmiye Maxamuud Xasan Sacad (Saajin), wasiir hawlaha guud iyo guriyaynta Cabdillaahi Abokor.

Guddoomiyaha haayadda qoxoontiga iyo barokaceyaasha qaranka C/kariin Axmed Maxamuud (Xinif), guddoomiyaha xisbiga Kulmiye ee gobolka Maroodijeex C/raxmaan Hadhiye, iyo masuuliyiin kaloo xisbigaasi ka tirsan.

Masuuliyiintii kala duwanaa ee munaasibadaasi ka soo qayb galay siyaabo kala duwan guusha ugu saadaaliyay in xisbigoodu uu ka gaadhi doono doorashooyinka soo socda.

Guddoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga Kulmiye Axmed Cabdi Dheere, oo munaasibadaasi ka hadlay ayaa kula dar-daarmay murashaxiinta in ay isku diibnaadaan, iyagoo u tudhaya xisbigoodda iyo xukuumadoodaba.

Waxaanu yidhi, “Murashaxiin ahaan waxaan idin kula dar-daarmayaa, in si guusha aynu u gaadhno, oo u jeedadeena uga midho-dhalino, isla markaana idinkoo u tudhaya xisbigiina iyo xukuumadiina, in aad isku duubnaataan, oo aad is kaashataan, oo aydaan ka fikirin cid goor dhaw idin hogaamin doonta”.

Sidoo kale wasiir wasaaradda ganacsiga, wershadaha iyo dalxiiska ahna guddoomiye ku xigeenka saddexaad ee xisbiga Kulmiye Maxamuud Xasan Sacad (Saajin), ayaa isna ku booriyay xubnihii murashaxiinta ahaa in looga baahan yahay dedaal xoogan si ay guusha u hantaan.

“Dedaal xoogan baa la idiinka baahan yahay, haddii aad tihiin mushaxiinta. Waxaan rejaynayaa in doorashadda inta ugu badan aan ku guulaysanayno, gaar ahaana goboladan Gelbeed ee aad halkan ku joogtaan.

Kolay ma wada helayno, oo ragg baa idinla tartamaya. Laakiin, waxaan rejaynayaa inta ugu badan in aynu helayno” ayuu yidhi wasiir Saajin.

Geesta kale, wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyaynta C/laahi Abokor, ayaa isnna tilmaamay in murashaxiintu ay yihiin kuwa la doonayo in ay soo anbo-qaadaan horumarka uu xisbiga Kulmiye dalka gaadhsiiyay.

Waxaanu yidhi, “Horumarka xisbiga Kulmiye dalka ka sameeyay, cida la doonayo in ay halkaa ka sii qaadaa waa idinka murashaxiintiinan Kulmiye. Insha Allaahu 31-ka bisha May waxaynu isku soo noqon doonaa inagoo guusha doorashadda hogaaminayna inteedda badan”.

Sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha haayadda qoxoontiga iyo barokaceyaasha qaranka C/kariin Xinif, oo sheegay in xisbiga Kulmiye uu ku dhisan yahay siyaasad qorri isku dhiib ah, isla markaana waxyaabo badan la qabtay mudadda ay xukuumadihii Kulmiye taladda dalka hayeen.

“Dabeecadaha Kulmiye, waa is qancin. Qorri isku dhiib iyo is dhamaystir wixii hore u jiray. 11 sanadood ayuu xisbiga Kulmiye xilka hayaa, mudadaa waxa uu dalka ka qabtay, lagama qaban 19-kii sanadood ee kale ee ay Somaliland jirtay” ayuu yidhi Xinif.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.