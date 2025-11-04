Heshiis Malaayiin Dollar ah oo lagu Saxeexay Shirweynaha Maal-gashiga Somaliland

Hargeysa,(HargeisaPress)– Guddoomiyaha shirkadda Daa’uus Company, Siciid Cabdi Ismaaciil, ayaa madashii xidhitaanka Shirweynaha Maalgashiga Somaliland ee sannadka 2025 ku saxeexay maalgelin gaaraysa 15 milyan oo dollar, taas oo lagu horumarin doono mashaariic warshadeed iyo adeegyo bulsho oo dalka ka jira. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen madaxda dawladda, ganacsato maxalli iyo caalami ah ayaa ujeedkiisu ahaa in la xoojiyo maalgashiga gudaha iyo kan caalamiga ah, isla markaana la abuuro fursado shaqo iyo horumar dhaqaale oo waara.
Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Maalgashiga iyo Warshadaha Jsl Mudane Siciid Sheekh Maxamed Buraale ayaa sheegay in Somaliland ay tahay dal xasiloon siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan ba, taasina ay sababtay in ay ku soo hirtaan maalgashadaal badan, waxaanu yidhi “Waxaynu soo gabagabaynay shirwaynihii maalgashiga Somaliland oo si qurux badan inoogu qabsoomay, runtiina muujinaya dal ahaan bisaylka siyaasadeed iyo ka dhaqaale ee Somaliland oo isu diyaarinaysa in ay hoggaanka u qabato maalgashiga iyo dhaqaalaha Geeska Afrika.”
Wasiir Siciid Sheekh Maxamed Buraale waxa uu tilmaamay in uu ku faraxsan yahay maalgashiga uu dalka ka samaynayo Kambaniga Daa’uus, isaga oo sheegay in ay dareen gaar ah u samaynayso guddoomiyaha shirkadda oo ay isku deegaan yihiin isla markaana ku soo dhiiraday nabaddii ka dhacday Ceerigaabo, waxaanu yidhi “Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay kambaniga weyn ee Daa’uus oo doonaya in uu dalka ku maalgeliyo lacag malaayiin dollar ah oo aanu caawa halkan ku kala saxeexan doono heshiiskii hordhaca ahaa, iyada oo uu dhinacayga fadhiyo Guddoomiyaha shirkadda Daa’uus Company, Siciid Cabdi Ismaaciil oo ah odaygaygii marna aanu ilmaadeer nahay, taas oo aniga ii faan ah in uu isagu ibo-furay maalgashiga intaa leeg, waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay in aanu maanta ugu soo horrayno maalgashiga dalka, taas oo ka turjumaysa lixo-jeclada aanu dalka u hayno iyo midho dhalka heshiiskii nabadda ee Ceerigaabo.
Sidoo kale guddoomiyaha shirkadda Daa’uus Company, Siciid Cabdi Ismaaciil ayaa isaguna madashaasi ka hadlay waxaanu yidhi “In waddanka la maalgashado waa wax fiican, balse shirkan maalgashi ee la isugu keen yeedhay madaxdii ka qayb-gashay waxay ka jeediyeen hadalo muhiim ah, madaxda hadalladoodii waxaa ka mid ahaa inta aynu dibada wax ka sugayno inagu maynu maalgashano dalkeena, taas baa runtii qiiro igu dhalisay oo sababtay in aanu shirkad ahaan go’aan sano in maalgashi diyaarsanaa oo aanu meel kale ku wadnay aanu u soo leexino dalka, bil gudaheedna waxaad arki doontaan heshiiskaas aan saxeexay oo bil gudihiis hirgalay.”
Shirweynihani waxa uu caddeeyey sida Somaliland ay u tahay deegaan maalgashi oo lagu kalsoonaan karo, islamarkaana soo jiidanaya maalgashadayaasha caalamiga ah, iyadoo la tixgelinayo nabadda, xasiloonida siyaasadeed, iyo taageerada dowladda ee horumarinta ganacsiga iyo dhaqaalaha.
Xukuumaddu waxay sidoo kale ballanqaaday in ay sii wadi doonto taageerada ganacsatada iyo maalgashadayaasha, si loo abuuro koboc dhaqaale oo muuqda oo faa’iido u leh bulshada guud ahaan.