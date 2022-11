Heshiis Dhexmaray Baanka Dhexe Ee Somaliland iyo Ururka AAOIFI

Manama (Hargeisa Press) – Guddoomiyaha Baanka Dhexe ee Somaliland, Cali Cabdillaahi Daahir, ayaa dalka Bahrain kaga qaybgalay Shir ay si wada jir ah u soo qaban-qaabiyeen Baanka Dhexe ee Waddanka Bahrain, Ururka AAOIFI iyo Baanka Horumarinta Islaamka.

Shirka oo 27-kii bishan November oo ku beegan Axaddii ka furmay caasimadda dalka Bahrain ee Manama, waxa ka qayb-galay ergooyin tiradoodu ku dhaaftay 500 oo ka kala socday hay’adda maaliyadda ee dalalka xubnaha ka ah ururka AAOIFI oo ay ku midan yihiin hay’addaha maaliyadda ee 45 waddan.

Baanka Dhexe ee Somaliland, ayaa si buuxda uga mid noqday Ururka AAOIFI (The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions) oo soo saarta Hagayaasha halbeega u ah hay’addaha maaliyaddeed ee ku shaqeeya shareecadda Islaamka, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay Baanka Dhexe ee Somaliland, waxaanay xubinimada Somaliland ee Ururka AAOIFI ku timi kaddib markii Baanka Dhexe ee Somaliland Buuxiyey dhammaan shuruudihii looga baahnaa.

Xubinimadda Somaliland ee ururka AAOIFI, ayaa lagu hirgeliyey heshiisyo laba geesood ah oo dhexmaray labada dhinac, waxaana sida war-saxaafadeedka lagu sheegay heshiisyadani u kala baxayaan laba qaybood oo ku kala saabsan dhinacyada iskaashiga iyo Waxbarashada.

“Intii uu shirku socday, waxa uu Baanka Dhexe ee Somaliland heshiisyo kala duwan la galay Hay’adda AAOIFI kaas oo kale ahaa:

Heshiiska Koowaad

In Baanka Dhexe Somaliland uu noqdo Goob lagu galo Imtixaanada Fellowship Programs-ka ay bixiso Hay’adda AAOIFI si loo kobciyo dhanka aqoonta sida:

CSAA (Certified Sharia Advisor and Auditor)

CIPA (Certified Islamic Professional Accountant)

CPFAS, (Certified Proficiency in Financial Accounting Standards).

Heshiiska Labaad

In Ha’yadda AAOIFI la dhisto Baanka Dhexe Somaliland Guddiga Culimada (Central Sharia Supervisory Board) ee uu yeelan doono Baanka dhexe. In Baanka Dhexe JSL iyo Hay’adda Calaamiga ah ee AAOIFI iska kaashadan dhinaca cilmi baadhista. In hay’adda caalamiga ee AAOIFI ay u qabato barnaamijyo kor loogu qaadayo tayada Shaqaalaha Baanka Dhexe.” Sidaas ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay Baanka Dhexe ee Somaliland.

Shirweynahan ay wada-jirka u qabteen ururka AAOIFI iyo Baanka Hor!rumarinta Islaamka (IsDB) oo noqonaya kiisii 17aad oo Isniintii shalay lagu soo gebo-gabeeyay caasimadda Manama ee boqortooyada Bahrain, waxa ka qayb-galay inta badan Guddoomiyeyaasha Bangiyada Dhexe ee dalalka Islaamka, Wakiillo ka socday Hay’adaha Maaliyadda ee ku shaqeeya shareecada Islaamka iyo 15 Urur-goboleed oo wada-shaqayn la leh Ururka AAOIFI oo ka shaqeeya Horrumarinta Culuumta Xisaabaadka iyo Hanti-dhowrka ee Waafaqsan Shareecadaha Islaamka.

Ururka AAOIFI oo xaruntiisu tahay caasimadda Manama ee dalka Bahrain, ayaa Sannadkii 1990-kii lagu aasaasay dalka Algeria, waxa uu dhiirrigeliyaa isla markaana kobciyaa Aqoonta shareecada Islaamka ee ay ku shaqeeyaan hay’adaha maaliyadda ee Islaamiga ah.

Ururka AAOIFI oo ay xubno ka yihiin hay’addo maaliyadeed oo ka hawl-gala 45 waddan, ayaa ka shaqeeya horrumarinta culuumta Xisaabaadka iyo Hanti-dhowrka ee waafaqsan Shareecada Islaamka.