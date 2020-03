Hargaysa: Suldaan Dhaliilo Culus U Jeediyay Golaha Wakiiladda Somaliland

By admin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hargaysa (HP): Suldaanka ka mida madax dhaqameedka Somaliland ayaa golaha Wakiiladda ku dhaliilay golaha Wakiiladda Somaliland wax ka bedelkii ay ku dhawaan ku sameeyeen xeerka isgaadhsiinta Somaliland.

Waxaanu ku eedeeyay xildhibaanadda golaha Wakiiladda in go’aankaasi ay sameeyeen uu dhibaato ku keenayo dalka, isagoona ugu baaqay in ay go’aamadoodda ka ilaaliyaan caadifadda.

Suldaanku waxa kaloo uu sheegay in arrintaasi dhibaato ku keenayso dalka in maalgashadeyaasha shisheeye ay shaki ka qaadayaan in ay dalka ku aaminaan hantidoodda.

Maadaama oo muwaadinkii u dhashay ay kala kulmayaan hagar-daamooyin iyo in la buriyo waxyaabihii ay xukuumadda kula heshiiyeen.

Suldaanka oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaaladda Hargaysa ayaa ka hadlay saddex qodob oo la xidhiidhay tallaabadii ay golaha Wakiiladu ku jebiyeen xeerkii kootadda ugu xidhayay keenista xadhiga Internet-ka.

Halkan ka Daawo Shirka Jaraa’id Ee Suldaanka:

Hargeisa Press.com/Hargaysa Office.