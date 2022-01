Hargaysa: Sidee Geedka Garanwaaga Dhuxul Looga Dhalin Karaa?

Hargaysa (HP): Agaasimaha guud ee wasaaradda Deegaanka iyo isbaddalka Cimillada ee Somaliland Cabdikariin Aadan Cadde, ayaa maanta tababar lagaga hadlaayo ka faa’iideysiga geedka Garanwaagga u furay qaar ka mid ah ganacsatada Dhuxusha keena.



Tababarkani oo socon doona mudo afar maalmood ah ayaa lagaga wadatashan doonaa sidii geedka Garanwaaga Dhuxul looga dhalin lahaa, isla markaana loo bad-baadin lahaa dhirta kale ee manaafacaadka leh.

Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Deegaanka iyo Isbaddalka Cimillada ee Somaliland Cabdikariin Aadan Cadde, ayaa sheegay in faa’ido weyn ay ugu jirto dalka iyo dadka in geedka Garanwaaga looga faa’ideysto arrinta dhuxusha ee dalka oo dhan, si uu deegaanku ugu nabadgalo.



Agaasimaha guud waxa uu intaas ku daray in adeegsiga geedkani uu badbaado u yahay guud ahaan nolosha dadka iyo duunyada, isla mar ahaantaana ay dhiirigelinayaan sidii geedkaasi uu noqon lahaa ka qudha ee dhuxusha dalka laga shido.

Waxaanu agaasimaha guud ugu baaqay bulshada ka faa’iidaysanaysa tabobaraasi inay ku dhaqmaan aqoonta ay helaan.



Sidoo kale agaasimaha waaxda qorshaynta ee wasaaradda Deegaanka iyo isbaddalkii Cimillada Caydaruus Ismaaciil Muuse, oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay mashruucani la doonayo lagaga faa’iidaysto geedka garanwaaga.



Cabdi Abokor Yuusuf, oo ka tirsan saraakiisha UNDP oo iyagu mashruucaasi gacan ka siinaysa wasaaradda degaanka Somaliland oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in tabobarkani uu ku saabsan yahay sidii geedka Garanwaaga looga faa’ideysan lahaa dhuxusha dalka lagu adeegsado, isla mar ahaantaana ay ugu badbaadi lahaayeen dhirta kale ee waddanka ee hadda dhuxusha dalka lagu shito laga sameeyo.

DAAWO: Hadalkii Agaasimaha Guud Ee Furitaanka Kulankaasi:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.