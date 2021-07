Hargaysa: Madax Dhaqameed Booliska Ku Bogaadiyay La Dagaalanka Mukhaadaraadka

By admin

Hargaysa (HP): Madax dhaqameedka, salaadiinta, iyo cuqaasha gobolka Maroodijeex ayaa si weyn u soo dhaweeyey tallaabadii ciidamadda booliska Somaliland ku soo qabteen Khamri lagu soo moorriyay Jawaanadda Qaadka.

Khamrigaasi oo ay ciidamadda boolisku shalay soo bandhigeen ayaa madax dhaqameedkani waxay si gaar ah u bogaadiyeen laba askari oo ka mid ahaa askartii Khamrigaasi qabatay oo diiday lacag laaluush ah oo loo keenay.

Kadib markii ay qabteen Khamrigaasi lagu soo dhex qariyay Jawaanadda Qaadka, isla markaana saarnaa baabuur Qaad siday oo lagu qabtay Kastamka magaaladda Abaarso.

Iyadoo taliska ciidamadda booliska Somaliland ay shalay soo bandhigeen Khamrigaasi lagu soo dhex qariyay Qaadka, iyo alcagtii laaluushka ahayd ee loo keenay askartii Khamrigaasi qabatay.

Xubnahan madax dhaqameedka, cuqaasha, iyo salaadiinta Maroodijeex, oo maanta warbaahinta kula hadlay magaaladda Hargaysa ayaa guud ahaanba ciidamadda booliska Somaliland gaar ahaana askartii Khamrigaasi qabtay ku amaanay sida waddaniyadda leh ee ay ugu addeegayaan bulshadoodda iyo dalkoodaba.

Waxaanay u soo jeediyeen in taliska booliska Somaliland in ay abaal-marin iyo dalacsiinba siiyaan askartaasi iyagoo baahan hadana diiday in ay qaataan lacagtii laaluushka ahayd.

Waxaanay ku bogaadiyeen ciidamadda booliska somalialnd sida ay heeganka ugu yihiin la dagaalanka Mukhaadaraadka dalka soo gelaya.

Salaadiintii shirka jaraa’id qabtay waxaa ka mid ahaa suldaan Abu Sufyaan, Ugaas Xuseen Geelle, Suldaan Xiirey, Suldaan Barre Xaaji Xuseen Carraale, Suldaan Axmed Aw Cali iyo xubno kale oo ka tirsan madax dhaqameedka gobolka Maroodijeex.

DAAWO: MADAX DHAQAMEEDKAASI OO ARRIMAHAAS KA HADLAYA:

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.