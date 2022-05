Hargaysa: Guddoomiyaha SOLJA Oo Fariin U Diray Saxafiyiinta iyo Warbaahinta

Hargaysa (HP): Guddoomiyaha ururka suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA Sekeriye Axmed Muxumed, ayaa fariin u diray weriyeyaasha ka hawl galla qaybaha kala duwan ee warbaahinta dalka.

Waxaanu guddoomiyuhu ugu baaqay in ay qaab dhex dhexaad ah u tebiyaan wararka warbixinaa dhinacyada ku kala duwan ee arrimaha ay maanta dooduhu ka jiraan ee doorashooyinka iyo furista ururada.

Sekeriye Axmed Muxumed, oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaaladda Hargaysa waxa uu sheegay in warbaahintu doorka ay ku leeyihiin waxa weeye in ay tabiyaan dhacdooyinka iyo hadalada mauuliyiinta ay mandate-kooda tahay in ay ka hadlaan.



