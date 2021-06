Halkuu Marayaa Wejiga Labaad Ee Talaalka Covid-19?

By Wararka Maanta

Hargeisa (Hargeisa Press) – Agaasimaha guud ee wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Maxamed Cabdi Xeergeeye, ayaa ka warbixiyay halka uu marayo wareega labaad ee talaalka Xannuunka Covid-19.

Waxa uu Agaasime Maxamed Cabdi Xeergeeye sheegay in talaalkani qaadan doono muddo sideed maalmood ah, sidii loogu dhamaystiri lahaa bulshada talaalkan qaadanaysa oo ah dadkii qaatay talaalkii hore, si uu difaacoodu u buuxsamo oo u dhamaystirmo.

Maxamed Cabdi Xeergeeye, waxa uu sheegay in uu socdo talaalkaasi, isla markaana uu badhtanka maraayo wareegii labaad ee ololihii talaalka xannuunka Covid-19, waxaanu dadweynaha reer Somaliland ee hore u qaatay talaalka xannuunka Covid-19 ku booriyey in ay qaataan talaalkaas oo uu sheegay in ay kooxo wareegayaa ay jiraan, dadkana loo soo dhoweeyay talaalkaas oo uu MCH-yada ka socdo.

Agaasime Maxamed Cabdi Xeergeeye waxa uu sheegay in talaalkani uu wax weyn ka tarayo noocyadda kala duwan ee xannuunka Covid-19, madaama oo marwalba uu xannuunku isbedelaayo.

Shacabka reer Somaliland ayuu ku amaanay sida ay u qaateen wareegii kowaad ee talaalka xannuunka Covid-19.

Geesta kalena, waxa uu Agaasimaha Guud ee wasaaradda Horumarinta Caafimaadku u soo jeediyey dadweynaha reer Somaliland in ay ka foojignaadaan xannuunada dhasha xili roobaadyadda, madaama oo wakhtigan lagu jiro xili roobaad.