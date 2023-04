“Haddii aanu jirin deegaan bed qabaa suuro gal maaha in la hello xoolo caafimaad qaba…”

By admin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hargaysa (HP): Agaasimaha guud ee Wasaaradda Deegaanka iyo isbedelka cimiladda JSL ayaa sheegay in ay diyaariyeen siyaasadda maaraynta Deegaanka.

Iyadoo na xeerarkaaai iyo shuruucdaasi lagu ilaalinayo biyaha, cawska, deegaanka, kuwaasoo dhamaantood ba qayb weyn ka qaadanaya bed qabka, deegaanka, beerraha, biyaha.

Waxaanu tilmaamay agaasimuhu in shuruucdaasi ay si gaara u badhi-taaraya wasaarada Xanaanadsa Xoolaha.

Sidaaa darteed na haddii aanu deegaan bed qabaa jirin, in aanay suuro gal ahayn in la hello xoolo caafimaad qaba.



Maxamed C/laahi Ducaale, waxa uu sidan ka sheegay hadal uu maanta ka jeediyay munaasibad lagu xusayay maalinta xoolaha adduunka oo lagu qabtay magaaladda Hargaysa.

Munaasibadaasi lagu xusayay maalinta Xoolaha adduunka oo sanad kasta marka la gaadho 29-ka bisha April, lagu xuso waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda Xanaanadsa Xoolaha, iyo Kalluumaysiga Somaliland.

HALKAN KA DAAWO KHUDBADII AGAAAIMAHA GUUD:

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.