GUUSHA U SOO HOYATAY SOMALILAND Qallinkii: Hamse Khaire

Xalay fadhigii aan caadiga ahayn ee Golaha Amaanka waxay guushii ugu waynayd la hoyday Somaliland & Isreal. Guusha Soomaalilaan & Isreal la hoyatay waxay ahayd:
1) In qaddiyadeedii noqotay qadiyad caalami ah oo ay ka gudubtay mid maxali ah isla markaana markii u horaysay Golaha Amaanka ee QM markii u horaysay 34 sano lagu soo bandhigay. Waxaa Xusid mudan dooda isrraa’iil ay madasha ka jeedisay ee ah in Soomaalilaan iyo Soomaaliya ahaayeen laba dal oo isku biiray ee aanay dal kala go, aya ayay tahay inaan hoosta ka xariiqno. Sidoo kale waxay isrraa’iil ku soo bandhigay xasuuqii Soomaaliya u geysatay reer Somaliland iyo mawqifiikii ay berigaa ka qaadatay.
Wakiilkii Soomaaliya oo iska difaaci Kari waayay doodii Isreal (qaddiyaddii Somaliland) oo shaqsi weerar iyo tororog kale oo aad u hooseeya meesha la yimid ayaa iyana qaawisay Soomaaliya.
2) In doonistii ahayd in uu soo baxo qaraar (Resolution) waxba kama jiraan ka dhigaysa aqoonsiga Isreal ee Soomaalilaan oo ay wateen wadamo ay shiinaha, Masar iyo wadamo kale wadeen oo dhicisoobay. Sidoo ka waxaan ka soo bixin bixin Weesh Gudoomiye (Presidential Statement). Meeshii Waa La murmay waana la dareeray. Golaha Amaanka Waa Hay’adda Aduunka ugu way ee soo saari kartaa go’aan fulin. Sidaa waxaa ku badbaaday oo nool aqoonsigii isrraa’iil
3) In maraykanu si badheedh ah u garab istaaga aqoonsiga uu a muujiyay inuu diyaar u yahay inuu ku difaaco codka diidmada qayaxan ayaa iyaduna sideed guul u ahayd. Halkaa Kuma ekaan maraykanu ee wuxuu ku eedayay xubnaha Golaha Amaanka iyo kuwii goobjoogayaasha ahaa ee jamacada Carabty ka mid ahayd laba-wajiilayn (double Standard) madaama ay dhawaan u xusul duubnaayeen aqoonsiga Falastiin isla iyagii haddana ay maanta diidan yihiin aqoonsiga Somaliland.
Ereyga Hal muceedka ah ee meesha ku jiray baa ahaa kii ay haweenaydii Maraykanka ku metalaysay meesha ka tidhi ee ahaa ‘Isra’ iil xaq bay u leedahay iney Xidhiidh diblomaasi ah la yeelato dal kasta oo ay doonto”. Hadalkan ayaa si dadban ula macno ah in Soomaalilaan ay tahay dal u madax banaan xidhiidhadiisa taas oo laf jab ku ah wadamadii ku doodayey iney Somaliland ka mid tahay Soomaaliya oo wajiyadooda uu ka muuqday maroora dilaac hadalkaasi ku Riday.
4) Walow dadka reer Somaliland ka filayeen garab istaag, haddana mawqifka dhexdhexaadka ah wakiilka Dawladda Ingiriisku ka qaatay meesha guul baa loo arki karaa marka la eego duruufaha siyaasadeed ee hadda ka jira Ingiriisku iyo Xukuumada LABOURKa ee meesha ka talisa.
MAXAA XIGA
Wadamo ay ka mid tahay Masar ayaa doona inay xagaa iyo Midowga Afrika Golihiisa Nabadda iyo Amniga iney ula ordaan arinka oo fadhi Kan oo kale ah laga yeeaho. Halkaan a Xukuumada Madaxwayne Cabdiraxmaan Cirro iyo saaxiibada Somaliland ayaa diyaar u ah inay ka shaqeeya an inaanay ka soo bixin wax wax u dhima aqoonsiga Somaliland. Dabcan, Isra’iil Xubin rasmi ah kama aha ah Midowga Afrika sidaa darteed go’aan Ada ka soo baxaa wax samayn ah Kuma yeelan doonaan aqoonsiga ay Somaliland aqoonsatay.
Dhanka kale, waxaa uu furan dhinacyada cabanaysa ee diidan aqoonsiga Somaliland iney cabashadooda u gudbiyaan Fadhi Qarada Midoobay (General Assembly) kaas oo sidiisaba ah meel aan lagu go’aano fulin leh. Wuxuun dhigan ka soo baxa Talooyin. Uma Malaynayo inay halkaa tagayaan qolyaha buuq ayaa.
Allaa Mahad leh,
Hamse Abdirahman Khaire
Gudoomiye ku-xigeenka Banka Somaliland