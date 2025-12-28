Guul Qaran Oo Taariikhi ah: Somaliland OoCaawa Aqoonsi Caalami ah Heshay

Hargeysa – Caawa, 26 Diseembar 2025, JamhuuriyaddaSomaliland waxay gashay bog cusub oo taariikhdeeda ah kadibmarkii Dawladda Israel si rasmi ah u aqoonsatay Somaliland. Tani waa guul qaran oo weyn, kuna timid halgan dheer oosharci, mid siyaasadeed, iyo mid bulsho oo ay Somaliland kuraad-joogtay xaqeeda caalamiga ah tan iyo dib ula soonoqoshadii madaxbannaanida 18 May 1991.
Somaliland ma aha gobol cusub oo ka go’ay dal jira, balse waadal xor ahaa 26 Juun 1960, kaas oo si ikhtiyaari ah ula midoobaySoomaaliya 1-dii Luulyo 1960. Midowgaas ayaa burburay kadibxasuuq, tacaddiyo ba’an, iyo burbur hay’adeed oo ay la kulmeenshacabka Somaliland dabayaaqadii xukunkii taliskii SiyaadBarre. Go’aankii Somaliland ee dib ula soo noqoshadamadaxbannaanida wuxuu ahaa mid sharci ah, aqoonsiga caawala helayna (26 Diseembar 2025) wuxuu xaqiijinayaaxaqnimadaas.
Xuduudihii Gumaysiga iyo Sharciga Afrika
Ururka Midowga Afrika (AU) wuxuu ku dhisan yahay mabda’ailaalinta xuduudihii gumaysiga laga dhaxlay. Somaliland waxay lahayd xuduudo caalami ah oo qeexan tan iyo 1960. Sida kudhacday Eritrea (1993), Somaliland waxay ku soo laabatayxuduudaheeda taariikhiga ah, arrintaas oo ka dhigaysa aqoonsigaIsrael mid si buuxda ula jaanqaadaya sharciga Afrika iyo kancaalamiga ah.
Xaqa Is-Ilaalinta Ummadda
Intii u dhaxaysay 1988–1991, magaalooyinka Somaliland waxaaka dhacay duqayn, xasuuq, iyo burbur nidaamsan. Sharcigacaalamiga ah, gaar ahaan mabda’a Remedial Secession, wuxuuoggolaanayaa kala go’ marka dawlad ku guuldarraysato ilaalintamuwaadiniinteeda. Go’aankii Somaliland wuxuu ahaa mid lagubadbaadinayey jiritaanka ummadda, aqoonsiga caawa la helaynawuxuu sharciyeynayaa go’aankaas.
Rabitaanka Shacabka
Shacabka Somaliland waxay si cad u muujiyeen rabitaankoodamadaxbannaani aftidii dastuuriga ahayd ee 31 May 2001, taas ooin ka badan 97% codbixiyeyaashu ku ansixiyeen qaranimadaSomaliland. Aqoonsiga Israel ee 26 Diseembar 2025 wuxuunoqday tarjumaadda rabitaankaas dadweyne ee muddo dheer la sugayey.
Buuxinta Shuruudaha Dawladnimo
Somaliland waxay buuxisay dhammaan shuruudaha dawladnimoee Heshiiska Montevideo: dhul qeexan, dad joogto ah, dawladwax ku ool ah, iyo awood xiriir caalami ah. Muddo ka badan 34 sano, Somaliland waxay dhistay nabad, xasilooni, iyo nidaamdimuqraadi ah oo doorashooyin xor iyo xalaal ah lagu qabtay. Aqoonsiga caawa la helay wuxuu si rasmi ah u aqoonsanayaaxaqiiqadaas.
26 Diseembar 2025 waa maalin qaran oo aan la illoobi doonin. Waa habeenkii xaq sharci oo muddo dheer jiray loo beddelayxaq dhab ah oo caalami ah.
Somaliland maanta ma aha dal aqoonsi sugaya, balse waa dal aqoonsi helay, kana mid noqday qoyska quruumaha caalamka.
Waxa Qorey: Mohamed Farah Tahar
Aqoonyahan ku takhasusay Maamulka Dowladnimada (Public Administration),isla markaana ah Caaqil ka mid ah Cuqaasha Somaliland.