Guddoomiyihii Komishanka Doorashooyinka Somaliland Oo Is Casilay

Hargaysa (HP): Guddoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland C/rashiid Riyo-raac, ayaa la sheegay inuu caawa iska casilay xubin-nimadii iyo xilkii uu ka hayay komishankaasi.

Ma jiro war uu si rasmi ah ugu cadeeyay C/rashiid Riyo-raac, inuu xubin-nimadii komishanka iska casilay, hase yeeshee waxaa jira warar barasha bulshadda ee Internet-ka lagu baahiyay oo sheegaya inuu is casilay.

Is casilaadda Riyo-raac, ayaa imanaysa kadib markii 27-kii bishan war ka soo baxay komishanka doorashooyinka Somaliland lagu sheegay in C/rashiid Riyo-raac xilkaasi laga qaaday, isla markaana guddoomiye loo doortay marwo Kaltuun, oo ah xubin ka tirsan komishanka.



C/rashiid Riyo-raac, oo dhawaan ay sheegeen xubnaha komishanku in ay xilka ka qaadeen guddoomiye cusub na ay u doorteen Kaltuun, waxay sababta xil ka qaadistiisa ku tilmaameen inuu ku kacay musuq maasuq iyo maroorsi masuuliyadeed.

Waxaanay taasi keentay in madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, uu khilaafka soo kala dhex galay xubnaha komishanka doorashooyinka u magacaabay guddi baadhitaan oo soo xaqiijisa eedaha ay xubnaha kale u jeediyeen Riyo-raac.

Guddigaasi baadhitaan ee uu madaxweyne Biixi, u magacaabay soo cadaynta waxa uu salka ku hayo khilaafka komishanku ayaan weli wax war ah ka soo saarin hawsha loo xil saaray.

Is-casilaadda C/rashiid Riyo-raac, waxay noqonaysaa xubintii saddexaad ee ka mid ah xubnaha komishanka doorashooyinka Somaliland oo xilka iyo xubin-nimada ba iska casila.

Geesta kale, xisbiyadda mucaaradka ah ee Somaliland ayaa khilaafka ka dhex taagan komishanka doorashooyinka ku eedeeyay inuu madaxweyne Biixi ka danbeeyo.

Taasoo ay ku sababeeyeen in xukuumadda madaxweyne Biixi, ay muddo kordhin ka dhex raadinayso khilaafka komishanka doorashooyinka oo ay uga dan leedahay sidii ay wakhtigeedda dib uga dhici lahayd doorashadda madaxtooyadda iyo diiwaangelinta cod-bixiyeyaashu.

Si kastaba ha ahaatee, is casilaadda C/rashiid Riyo-raac, iyo xubnihii kale ee hore komishanka doorashooyinka iskaga casilay ayaa loo arkaa in ay keenayso in doorashadda madaxtooyadu ay wakhtigii loo cayimay dib uga dhacdo.



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.

Share this: Twitter

Facebook