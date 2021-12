Guddoomiye Axmed Cabdala oo ugu baaqay shacabka Somaliland in ay adkeeyaan Midnimadooda iyo wada jirkooda.

By Wararka Maanta

Hargeysa,(HargeisaPress)–Guddoomiyaha Xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Somaliland oo Axmed Cabdala ayaa ugu baaqay shacabka Somaliland in ay adkeeyaan Midnimadooda iyo wada jirkooda.

Guddoomiyaha Xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Somaliland Axmed Cabdala ayaa waxa uu ugu baaqay shacabka Somaliland in ay adkeeyaan Midnimadooda iyo wada jirkooda,isla,markaana ay feejignaadaan wixii ku keenaya kala qaybin iyo wadajirkooda.

Warsaxaafadeed uu soo saaray Guddoomiyaha Xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Somaliland Axmed Cabdala oo ku sugan dalka Holand ayaa waxa uu usoo jeediyay shacabka Somaliland in ay ilaashadaan Nabedgalyada dalka ka jirta, madaama Wadamada la dariska Somaliland ay ka jiraan xaalado kala duwan.

Guddoomiyaha Xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Somaliland Axmed Cabdala ayaa waxa uu sheegay in loo baahanyahay in la ilaaliyo Hantida Qaranka leeyahay,

Waaxa lagu sheegay Warsaxaafadeedka in Xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Somaliland uu balanqaadayo in Hantida Qaranka ilaalin doono hadii uu talada dalka ku guulaysto,shacabka Somaliland ugu shaqayn doono sinaan iyo cadaalad.isla,markaana wax ka qaban doono baahiyaha kala duwan ee dalka ka jira.

Guddoomiyaha Xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Somaliland Axmed Cabdala ayaa waxa kale oo uu Xukuumadda Somaliland ugu baaqay in sharciga la hor keeno cidii faafisay Waraaqihii la baahiyay ee ku sahabsanaa Xukuumadii hore ee Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo,taas oo uu ku tilmaamay in ay baalmarsantahay hanaanka Dawladnimada ee lagu shaqaynayo.

Sidoo kale Guddoomiye Axmed Cabdala ayaa waxa uu tillmaamay in aan loo baahnan in arintaas oo kale dib u dhacdo,isla,markaana ay tahay in laga feejignaado arimahaas.

