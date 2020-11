Guddoomiyaha Waddani Oo Ka Hadlay Doorashooyinka

By admin

Hargaysa (HP): Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Waddani ayaa ka hadlay bilawga diiwaangelinta codbixiyeyaaasha oo la filayo in ay 29-ka bishan dalka ka bilaabanto.

C/raxmaan Cirro, waxa uu soo dhaweeyay in maanta la joogo xili laga hadlo doorashooyinka oo uu sheegay in wakhti badani ku lumay sidii la iskula waafiqi lahaa.



Guddoomiyaha Waddani waxa kaloo uu ka hadlay xaaladiisa caafimaad, kadib markii maalmahan baraha xidhiidhka bulshadda ee Internet ka la isla dhex marayay in laga helay xanuunka Coronavirus.

Geesta kale C/raxmaan Cirro, oo maanta weriyeyaasha kula hadlay garoonka diyaaradaha magaaladda Hargaysa oo uu ka soo degay, kadib safar uu dalka dibadiisa ugu maqnaa.

Waxa kaloo uu soo hadal qaaday arrinta ganaaxa ee xidhiidhka wasaaradda ciyaaraha Somaliland ku soo rogeen xulalka goboladda Hawd iyo Togdheer.

Daawo: Guddoomiyaha Waddani Oo Arrimahaas Ka Hadlaya:

